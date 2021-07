Ajánló – A dunaújvárosi József Attila Könyvtár rendszeresen készít könyvajánlókat, hogy megkönnyítse olvasóinak a választást, illetve felhívja egy-egy érdekes műre a könyvbarátok figyelmét. A könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Krisztina ajánlja Nicholas Sparks: Visszatérés című kötetét.

„Trevor… segíts… vigyázz…, és ha akar…, ennek…, elájult…, beteg… mint Rose…, keresd meg…, a családot…, menj… menj…. A francba…, megsz… megszök… szök…, szeretlek…, eljöttél…, most menj…, kérlek.”

Vajon mit jelentenek a szavak, melyeket a kilencvenegy éves Carl mond halálos ágyán unokájának, Trevornak?

Trevor Benson ortopéd orvos, aki afganisztáni szolgálata alatt egy bombatámadás során súlyosan megsérül. Fizikai felépülése után poszt­traumás stressz szindrómával kezelik. Amikor imádott nagyapját is elveszíti, környezetváltozás okán kiköltözik annak New Bern-i, patakparti házába, és folytatja nagyapja méhkaptárainak gondozását.

Már az első nap megismerkedik a ragyogóan kék szemű, csinos seriffhelyettesnővel, Natalie Mastersonnal, aki ellenőrzi, hogy jogszerűen tartózkodik-e az épületben. Mint elmondja, hónapokkal korábban, nem sokkal nagyapja halála után, fényeket láttak a házban. A hátsó ajtót felfeszítették, de nem vittek el semmit, sőt tisztaságot és rendet hagyott maga után a látogató. Ki lehetett a hívatlan vendég?

A méhészet körül mindenki súlyos titkokat őriz

Trevornak fejtörést okoz a seriffhelyettes is. Bár egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a férfi érzi, hogy Natalie súlyos titkot őriz.

És vajon mit titkol a tüskés, zárkózott, fiatal lány, Callie, aki korábban Trevor nagyapjának segített a méhek körül? Miért hazudik a családjáról még akkor is, amikor az élete függ attól, hogy megtalálják a hozzátartozóit?

Nicholas Charles Sparks amerikai bestsellerszerző. Édesapja Patrick Michael Sparks professzor, édesanyja Jill Emma Marie pedig szemészasszisztens. Nicholas a három testvér közül a középső gyermek. Van egy bátyja, Michael Earl „Micah”’ Sparks és volt egy húga, Danielle „Dana” Sparks, aki 33 évesen meghalt. Sparks azt mondta, hogy ő ihlette a Séta a múltba című regényében a főszereplő lány alakját.

Sparks regényeinek témája a többi között az Istenben való hit, a szerelem, tragédia és sors. Eddig 15 regényét adták ki, ezek közül hatból film is készült.