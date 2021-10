Mindent visz a piacon a virág, koszorú, mécses

Ezt ne hagyja ki! „Csupán néhány perc választott el a haláltól”

Hangos volt tegnap a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac. Mondhatnánk, mi ebben olyan különleges, egy piac attól piac, hogy ott valamilyen szintű hangzavar van. De most más volt a helyzet.

Piaci körképünk készítésekor – valószínű a véletlenek egybeesése miatt – több árus is teljes joggal, tegyük hozzá nem is halkan, hívta fel a nézegetők, a vásárlók figyelmét arra, hogy ne fogdossák az árukat, és legfőképpen ne kóstolgassák azokat. A kóstolgatás leginkább a szőlőre volt jellemző. Elég nehezen felfogható, hogy miért kell egy őszibarackot mindenkinek megtapogatnia, mert annak csak az lesz a vége, hogy eladhatatlanná válik. A kóstolgatás pedig pofátlanság. Elég sokat járok a piacra ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, minden gond nélkül adnak a gazdák egy szem gyümölcsöt, vagy vágnak egy szeletet a szalámiból. Ennyit a piaci kultúránkról. És, ha már ilyen csípősre vettük az e heti piaci körképünket, akkor amellett se menjünk el szótlanul, hogy miként árulják az őrölt pirospaprikát. Ez talán azért is fontos lehet, mert eljött az ideje a kolbász- és szalámitöltésnek. No, alapvetés, hogy az őrölt paprikát a fénytől védeni kell, mert az a halála. Ennek ellenére celofánzacskóban a napon van a standon a paprika. Értem én, hogy azért van ez, hogy mindenki lássa, milyen szép színe van annak a paprikának, de a celofánzacskóban tönkreteszik.

De nézzük meg, miket is tapasztaltunk a piacon. Az eldöntött tény, hogy már minden a mindenszentek és a halottak napjának jegyében alakul. Gyakorlatilag elárasztották a virágok, a koszorúk és a mécsesek a piacot.

Kimondottan különleges volt a bölcskei Kis-kertészet gomba alakú krizantémja, amit szabadföldön nevelnek, de ilyenkor már fólia alatt gondozzák, mert ha mindenszentekig nem nyílik ki, akkor már nem tudnak vele mit kezdeni. Az pedig, hogy ilyen különleges az alakja, annak köszönhető: különleges módon nevelik, aminek első számú titka, hogy Margit-napon visszavágják.

Nem utolsósorban, de mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy megjelent a piacon a szaloncukor. Az árak között nagy a szórás, 1600 és 5200 forint között van kilója.