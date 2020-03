Mindenki másként reagál a nehéz helyzetre

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

A József Attila Könyvtárban megtalálható és kölcsönözhető könyveket a helyi könyvtárosok ajánlják az intézmény honlapján az olvasóknak. Ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlóját adjuk közre, amelyet Jane Harper: A természet ereje című kötetéhez írt.

„Mire a vadőrök felderítőcsapata visszatért, a rágcsálnivaló elfogyott, a kávé kihűlt és megkeseredett. Az eukaliptuszfák körvonala világított a sötétedő égbolt alatt. Minden jelenlévő feszült volt.

Ahogy halványodott a fény, a jópofáskodás is abbamaradt.”

Mindannyian másként emlékeznek az eseményekre

Öt kolléganő csapatépítő tréningen vesz részt az ausztrál vadonban. Az idő nem kedvez a túrázóknak, akik véletlenül letérnek a kijelölt útvonalról, és eltévednek a bozóterdőben. Az öt nő ellenérzéseik dacára kénytelen összefogni, ha ki szeretnének jutni a rengetegből. Azonban mindenki másképp reagál a nehéz helyzetre, és ösztöneiknek engedve veszélyes vizekre eveznek. Négyen kijutnak élve, azonban az összeférhetetlen Alice Russelnek nyoma vész. Mentőcsapatok indulnak keresésére, és a szövetségi rendőrként dolgozó Aaron Falk is csatlakozik hozzájuk, aki korábbról ismeri az eltűnt nőt. A nyomozás során kiderül, hogy a túlélő csapat tagjai mindannyian másként emlékeznek az eseményekre. Egyenként nyerhetünk betekintést az öt nő magánéletébe, bonyolult kapcsolatrendszereikbe. Vajon a köztük lévő viszályok vezettek akár gyilkossághoz is? Jane Harper ausztrál újságíró ismét izgalmas krimit alkotott. Előző műve az Aszály több díjat is nyert, jelenleg megfilmesítésén dolgoznak.

„A hegyláncnál történtek óta Falknak sok ideje volt gondolkodni. Tűnődött az emberi kapcsolatokról, és arról, milyen könnyen megromolhatnak. Töprengett a haragtartásról. A megbocsátásról.”