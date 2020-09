A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Kiss Anita ajánlja Ste­phen King: A hosszú menetelés című könyvét. „Mész vagy meghalsz, ez ennek a történetnek a tanulsága. Ilyen egyszerű.”

Hogy mi is az a Hosszú Menetelés? Pont az, aminek hangzik. Egy „játék”, amelyre minden évben sor kerül, és hatalmas pénzösszegekkel fogadnak a nyertesre („Végtére is, a Hosszú Menetelés a nemzeti szórakozás.”). Olyan, mint az Éhezők Viadala vagy a Battle Royale: egy, a tömegek szórakoztatására indult játék, amely fiatalok tucatjainak életét követeli – és végül az győz, aki a legtovább bírja. A Nagy Menetelés résztvevői pedig önként vállalkoztak rá…

A disztópikus jövőben, május elsején reggel az USA–Kanada határon várakozik az indulásra a 16 éves Ray Garraty is, kilencvenkilenc másik (12-18 év közötti) fiúval együtt, hogy pontban kilenckor megkezdjék a több száz mérföldes gyaloglásukat dél felé. Nincs célvonal vagy teljesítendő táv: a lényeg, hogy minimum négy mérföld per órás (kb. 6,2 km/h) sebességgel haladjanak, amíg a lábuk bírja, és aki túlságosan lelassul, azt az őket kísérő fegyveresek „kiszámolják”. Van, akit egy izomgörcs, fájdalom vagy álmosság késztet megállásra – de van, aki egyszerűen bekattan. Az alváshiány, az állandó fizikai megterhelés, a rájuk szegeződő fegyverek, a látvány, ahogy a versenytársaik kihullanak…

– Nem akarlak megharagítani benneteket, srácok – szólalt meg Scramm. – Rendes gyerekek vagytok. De nem azért neveztetek be, hogy megnyerjétek a díjat. A legtöbb srác azt se tudja, miért nevezett be. Nézzétek azt a Barkovitchot. Ő nem a díjat akarja. Csak azért gyalogol, hogy lássa a többiek halálát. Ezen él. Amikor valakit kiszámolnak, rögtön egy kicsivel több kraftja lesz a gyalogláshoz. Ez nem elég. Úgy ki fog száradni, mint a levél a fán.

– És én? – kérdezte Garraty.

Scramm zavartan nézett rá. – Ó, hát…

– Nem, mondjad csak.

– Hát, ahogy én látom, te sem tudod, miért menetelsz.

A Hosszú Menetelés – akárcsak a szerző másik, Bilincsben című regénye – leginkább lélektani, pszichológiai thriller, Stephen Kingtől megszokott stílusban. A történet megfilmesítésének jogait a több Stephen King-regényből készült filmet is rendező Frank Darabont vette meg, aki majd szeretne a regényből filmet forgatni.