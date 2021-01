Meleg árnyalatok, kerek formák és természetes hatású anyagok

Ahogy az öltözködésnek vagy a sminknek divatja van évről évre, úgy változnak a lakberendezési trendek is esztendőről esztendőre. Nem kell azonban padlástól pincéig, festéstől bútorozásig mindent megváltoztatnunk ahhoz, hogy otthonunk új ruhát öltsön. Elsőre megteszi, ha választunk egy új színt vagy néhány apróbb kiegészítőt.

Egyes elméletek szerint a koronavírus-járványnak is köszönhető, hogy 2021-ben véget ér a szürke és a fehér uralma. Minél több időt töltenek otthon az emberek, annál több ingerre vágynak, így ismét élénkebb, színesebb árnyalatok költöznek a lakásokba. Egyre kevésbé népszerű, hogy a helyiségek egyik falát más színűre festjük, és az új évben érdemes elbúcsúzni a bútorkollekcióktól is: aki szeretne egyedi – és egyúttal trendi is lenni – az válogasson össze különböző, de mégis összepasszoló elemeket, kiegészítőket.

Átalakuló stílusok

2021-ben háttérbe szorul az art deco stílus, de tovább hódít a vintage-hangulat. Ehhez jól illenek a virágos tapéták, antik festmények, porcelánok, horgolt plédek és terítők.

A minimalizmus továbbra is a lakberendezés meghatározója lesz, de a színekben változást hoz az új év: használjuk bátran a mohazöldet, a terrakottát vagy az okkersárgát – mind­egyik nyugtató, melegséget sugárzó árnyalat. A geometrikus és a leveles motívumok velünk maradnak az új esztendőben, ahogy a fa sem veszít népszerűségéből. Ezúttal azonban kombináljuk sötétkékkel és zölddel, rozsdavörössel vagy magentával.

Merész kezdet, égszínkék és málna

Az év színe 2021-ben a merész kezdet, amely meleg, természetes és semleges, támogatást és stabilitást sugárzó szín. Egyben sokoldalú árnyalat is, amely kiemel más színeket. Az amerikai Pantone intézet is megnevezte azt a tíz színt, amely 2021 tavaszán és nyarán hódít majd. Közöttük van a bársonyvirág, egy „megnyugtató arany-narancssárga sárgába oltva, ami felmelegít”, az égszínkék, a rozsda, az illuminating, egy „barátságos és örömteli sárga, amely a napsütéses nap ígéretét hozza”.

Beválogatták még a francia kéket, a zöld kőrist, az égett korallt, a mentát, az orchidea egy árnyalatát és a málnát. Ez a paletta minden bizonnyal nemcsak a lakberendezésre, de a szépség­iparra és a ruhatervezésre is hatással lesz.

Újra hódít a tapéta

A különböző falburkolási technikák fejlődésével már-már háttérbe szorult a tapéta jelentősége. Ha nem is az egész helyiséget, de lakásunk egyes részeit érdemes vele elválasztani, lehatárolni, hangsúlyozni, dekorálni. Nemcsak esztétikai szempontból lehet jó választás, hanem térszervező hatással is bír, legyen az 3D-s, fotó- vagy hagyományos tapéta. Jól mutat az ágyvégében, az étkezőasztal vonalában, az előszobában vagy a konyha egyik falán is.

Függőnövény és bársony

Folytatódik a függőnövények népszerűsége. Egyrészt le is lógathatjuk a mennyezetről kedvenceinket egy erre alkalmas virágtartó segítségével, izlandi zuzmóból vagy apró pozsgásokból pedig élő képkeret is készíthető a falra.

Barátságos, bensőséges hangulatot áraszt majd otthonunk, ha puha, kellemes tapintású textilekkel öltöztetjük fel: 2021-ben elő a bársonnyal, lennel, pamuttal, vászonnal. Tovább növelik a természetesség érzetét a fonott és a rattanbútorok és a natúr képkeretek. Az otthonosság érzetét keltik az új évben előtérbe kerülő kerek formák is, legyen az kanapé, ülőke vagy néhány ki­egészítő. Még mindig divatosak a lé­gies terek: a térelválasztók jelképessé, átlátszóvá válnak, a képkeretekbe egyszerű vonalrajzok költöznek.