Megtörtént a 6223-as jelű Alap-Sárbogárd összekötő út felújítása

A Fő út az alapi közlekedés gerincét képezi: azon át szerződéses járatok mozgolódnak, valamint a szomszédos településekre is így juthatnak el az utazók.

A 63-as főúttól a sárbogárdi összekötőig a Magyar Közút Nonprofit Kft.-hez tartozik az útszakasz, így a 6223-as jelű út alapi részéért is ők felelnek. Egy pályázat keretében újíthatták fel most azt – természetesen az alapiak nagy örömére.

Szalai János Milán polgármestertől tudjuk: a szakemberek szélesítették az úttestet, helyenként beton árokelemeket helyeztek el, a felmart út kopóréteget, illetve új festést is kapott, a buszöblöket pedig nemcsak szélesítették, de szabványméretűekké alakították át azokat, és padka is került oda.

Amíg az árkot szedték, ideiglenes korlátozást vezettek be az adott szakaszon, ám lényeges fennakadást nem okoztak a közlekedésben a munkálatok. Ráadásul augusztus végén már az összes gép levonult, azóta pedig – szeptember elején – értesüléseink szerint a műszaki átadás is megtörtént.

A polgármester reményei szerint a körülbelül két kilométeres részt a vasúti átjáró és a Sárbogárd közötti szakasz felújítása követi.