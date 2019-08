Megkezdődött a kampány

Hivatalosan megkezdődött szombaton, 2019. augusztus 24-én, a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampány. A helyi választási irodától vették fel a jelölteket állító pártok és szervezetek az ajánlóíveket. Így információink szerint a polgármesteri székért – eddig – négy jelölt száll ringbe.

A kormánypárt képviseletében Cserna Gábor, Fidesz–KDNP, az ellenzéki oldalon pedig hárman: Farsang Tibor, Mi Hazánk Mozgalom, Pintér Tamás, aki jelenleg a Jobbik országgyűlési képviselője, és függetlenként a baloldali kötődésű Tapaszi József. Ezáltal teljesen egyértelmű, hogy nincs ellenzéki összefogás Dunaújvárosban. A választási irodák szombaton, a kampány első napján országosan 318 859 ajánlóívet adtak ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választásán indulni szándékozó jelölteknek, jelölőszervezeteknek – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI érdeklődésére szombaton.

Nemzetiségi voksolás is lesz

Nemcsak települési polgármestereket, képviselőket választunk 2019. október 13- án, hanem a nemzetiségi választásra is ezen a napon kerül sor, ahogyan az a korábbi alkalmakkor is volt. A nemzetiségi választáson induláshoz szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a választások kitűzésekor, nemzetiségek és települések szerinti bontásban.