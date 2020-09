Megkérdőjelezték a pályázati munka sikerét

A település vezetésének hosszú távú, összehangolt pályázatkészítő munkájának újabb gyümölcsét szüretelhetik, ezúttal az ovisok javára.

Kulcs jegyzője, dr. Neumann Helga a község hivatalos közösségimédia-oldalán tájékoztatta a lakosságot. Mint írta, az önkormányzat újabb sikeres pályázatot nyújtott be. Így a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című felhívására közel ötmillió forint támogatást nyertek el, amelyből a Százholdas Pagony Óvoda játszótere fog megújulni. A többi közt egy hajóformájú alacsony játszóvárat kapnak majd az ovisok. De a gyermekek örömére a meglévő homokozók árnyékoló szerkezetét is fel fogják újítani – tájékoztatott a jegyző.

A lakosság körében többen megkérdőjelezték a településvezetés pályázati munkájának sikerét. Vajon valóban szüksége volt-e a településnek újabb játszótérre, amikor a közelmúltban adtak át egyet? Rendné Pocsai Izabella, az intézmény vezetője, aki szintén nagy örömmel fogadta a sikeres pályázat hírét, ezekre a kételyekre is választ adott.

– A játszótér felújítása már kifejezetten szükséges volt. Hiszen a homokozó fenyőfából készült váza már sok évvel ezelőtt készült, az elkövetkező nevelési évre mindenképpen fel kellett volna újítani. A munkálatok megszervezését is elkezdtük, már árajánlatot is kértünk, sőt a pandémia előtti időszakra tervezett ovibál jótékony céljának is ezt tűztük ki. Így nagyon jókor jött a sikeres pályázat híre, hiszen ennek köszönhetően nem kell javítani, hanem a pályázati forrásból új elemként egy homokozóval és egy új játszóelemmel is bővül majd az óvoda szabadtéri játékkészlete – mondta el a vezető.