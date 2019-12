Mától lehet jelentkezni a külképviseleti voksolásra

Mától lehet benyújtani a februári, dunaújvárosi időközi országgyűlési választással kapcsolatos átjelentkezési és külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmeket, erre a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes oldalán is lehetőség van.

A Fejér megye keleti részét lefedő 4. számú, Dunaújváros központú egyéni választókerületben azért kell időközi választást tartani, mert az itt tavaly áprilisban megválasztott Pintér Tamás (Jobbik) októberben Dunaújváros polgármestere lett, a két tisztség azonban összeférhetetlen, ezért a politikus lemondott parlamenti képviselői mandátumáról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) február 16-ára tűzte ki az időközi választást, és határozatának mellékletében rögzítette az azzal kapcsolatos határidőket, határnapokat is. Eszerint a választókat december 27-éig értesítik arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben, az ajánlásokat december 28-ától gyűjthetik az indulni szándékozók. A jelölteknek 500 érvényes ajánlást kell összegyűjteniük, indulási szándékukat pedig január 10-én 16 óráig lehet bejelenteniük a választási bizottságnál.

Azok a választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, február 7-én 16 óráig kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.

Az időközi országgyűlési választáson is lehetőség van arra, hogy a választópolgár átjelentkezéssel szavazzon, vagyis ne a lakóhelye szerinti szavazókörben voksoljon, de csak az adott választókerületen belül lehet egyik településről a másikra átjelentkezni. Az átjelentkezési kérelmeket február 12-én 16 óráig lehet benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket – átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel, mozgóurna-igénylés – az NVI internetes tájékoztató oldalán, a www.valasztas.hu-n online is be lehet nyújtani mától.

vezető képünk archív