Másfél év után újranyit a borklub

Dunaújváros – Újra működik a Dunaújvárosi Borbarát Klub. Nos, nem azért, mert egy időre megszűnt volna, hanem azért, mert a koronavírus-járvány miatt nem lehetett társas összejöveteleket tartani, a ­nyár meg amúgy is mindig szünet a klub életében. A legutóbbi klub­est 2020 februárjában volt, a következő, a márciusi már elmaradt.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont Intézet: hatástalan a pártpreferenciákra az előválasztás

A tagság most újra találkozhat, a villányi Gere Pincészet mutatkozik be a borkedvelőknek. A Gere Pincészet története hét generációval ezelőtt kezdődött. A borász ősök azóta örökítik át a felmenőkről utódokra szálló tudást: a vállalkozás életében, ahogy több generációval ezelőtt is, a teljes család részt vesz.

A saját birtok termésén túl a család régóta vásárol is szőlőt az alapboraihoz. Hetvenöt hektáron gazdálkodnak, hektáronként 7200 tőkével. A termesztett szőlőfajtáik: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, portugieser, pinot noir, syrah, medoc noir, tempranillo, kékfrankos.

Dunaújvárosba nyolcféle borral érkeznek, a válogatott kínálatot (portugieser organikus 2020, cabernet sau­vignon 2018, fekete járdovány 2019, syrah 2018, villányi franc ördögárok 2017, kopar 2017, dolus 2018, frici fehér 2020) Fröclich Tamás, a pincészet sommelier-je mutatja be a vendégeknek.

A vacsorával összekötött est ma 19 órakor kezdődik a Corner Hotel és Kávéház különtermében, a borbarátklub „bázisán”.