Lénárt Linda orgonakoncertje a főtemplomban

2019. november 16-án (szombaton) este 7 órai kezdettel Lénárt Linda – a dunaújvárosi és nagyvenyimi kötődésekkel is rendelkező, Zeneakadémiát végzett – orgonaművész, orgonahangversenyt ad a dunaújvárosi Krisztus király főtemplomban.

A belépés a koncertre díjtalan, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel hív és vár a művésznő. Babakocsis és kerekesszékes megközelítésre – rámpával ellátott módon – a főtemplom jobb oldali bejáratát ajánlja a római katolikus plébánia, a mosdóhasználati lehetőség és a padfűtés biztosított lesz.

A tervezett műsor az alábbi

M. E. Bossi: Entrée pontificale

D. Buxtehude: C-dúr prelúdium és fúga BuxWV138

Barta Gergely: Secundus liber organi 3. tétel

J. S. Bach: F-dúr tokkáta és fúga BWV540

J. G. Müthel: Was mein Gott will, das gescheh allzeit

J. S. Bach: a-moll concerto BWV593

C. Franck: Grand Choeur (Sortie pour Noel)