Lehet magát elfeledni?

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Farkas Petra ajánlja Bánffy Katalin: Ének az életből című könyvét.

„Mindketten mély szerelemben és barátságban éltek, de sohasem laktak együtt.”

Bánffy Katalin édesanyja, Váradi Aranka, a Nemzeti Színház színésznője volt az 1920-as, ´30-as években. Édesapja gróf Bánffy Miklós, író, rendező, grafikus, jelmeztervező, a Bethlen-kormány külügyminisztere.

A szerző 1924-ben született Budapesten, de szülei csak 1939-ben házasodhattak össze, mert apai nagyapja elle­nezte szülei házasságát, mondván nemesi család tagja színésznő nem lehet. A regény az erdélyi arisztokrácia mindennapjairól tudósít a második világháborúig. A család felváltva élt Budapesten és Erdélyben. Az Erdély Versailleseként emlegetett bonchidai kastélyt 1945 után a szovjet hadsereg foglalta el. Ezt követően a már idős gróf, Bánffy Miklós kastélya régi nyári konyhájában élt egészen 1950-ben bekövetkezett haláláig.

Az egyik kedvenc részem a könyvből a következő:

„Egy nap, Kolozsvárt, találkoztam Bethlen Istvánnal. Néhány más politikussal együtt, a szokásos örvendező formaságok után, hozzám fordult. – Hogy megnőtt! Mikor utoljára láttam, ilyen magas volt! – és mutatta, milyen, alig félméternyi. – Biztosan nem emlékszik rám? Hát, emlékszik? Na? Hogy hívnak? Minden szem rajtam függött. Abban a rettentő pillanatban nem jutott eszembe a neve! Valamit kellett, hogy mondjak… Valami szabadkozást… Nem! Valami humorosat, valami egyénit! Rámosolyogtam, és azt feleltem: – Hát lehet magát elfelejteni? Általános elismerő hahota üdvözölte ezt a, süldőlány szájából, valóban szokatlan riposztot. Apám arca sugárzott. Bethlen hízelegve hozzáfordult. – Valóban apja lánya.”

„Kedves, kedves Kató!

Mikor elválunk, úgy érzem, sohasem fogom látni többet, vagy csak nagyon hosszú idő múlva. Akkor pedig nem úgy leszünk, ahogy most. Olyan fiatal lénynél, mint Maga, új kapcsolatok keletkeznek, új, szálak szövődnek. […] Magában nagyon sok kvalitás van. Intelligens és alapjában jólelkű. Bízom benne, hogy önmagát kifejleszti, és mindaz ki is virul, amivel a természet megáldotta. És néha, ha ritkán is, gondoljon reám. Egész lelkem forróságával öleli, szerető öreg apja, B. M.”

A szerző jelenleg Tangerben él, ahol édesapja és édesanyja hagyatékát gondozza.