Legjobb, ha az idős ember otthon marad

Az idős emberek, kiváltképp a betegek nagy veszélynek vannak kitéve, az ő szervezetük viselné el legkevésbé, ha megfertőződnének a koronavírus által. Ezért nagyon fontos, hogy aki közülük teheti, maradjon inkább otthon ebben a mostani veszélyhelyzetben. Igen ám, de boltba menni, vásárolni kell. Nagy szükségük lenne segítségre!

Lapunk keddi számában kísértük el a Pannon Polgárőrség tagjai, akik fantasztikus segítő projektet hívtak életre kifejezetten az idősebb dunaújvárosiak megsegítésére. Ha valakinek gyógyszer kiváltására, bevásárlásra van szüksége, vagy más ügy intézésében kérnek segítséget, nincs más dolga, mint felhívni a 06-70/677-6260-as telefonszámot, ami éjjel–nappal elérhető, mondta el lapunknak Peczen Antal, a civil szervezet elnöke. A biztonságra is gondolnak, fertőtlenítővel, szájmaszkkal, gumikesztyűvel is fel vannak szerelve.

Az önkormányzatnál is azon dolgoznak a szakemberek, hogy megfelelő és átfogó megoldást dolgozzanak ki, főleg a 70 év felettiekről való gondoskodásra – tájékoztatta lapunkat tegnap kora este Medgyesi Miklós sajtószóvivő. Mindenképpen rendszeresítenek a polgármesteri hivatalon belül olyan telefonvonalat, amelyen bejelenthetik majd, ha ellátási segítségre van szükségük. Amint a segítőrendszer is kialakul (talán már ma), közzéteszik a telefonszámot. Addig hívhatják az idősek a városháza telefonszámát, és a szociális osztályon dolgozók segítenek.