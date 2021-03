Lassan kezdődhet a gyomok irtása is

A különböző gazokkal bizony nem egyszerű szembeszállni, sőt, vannak olyan gyomnövények, amiket szinte lehetetlen kiirtani.

Ezt ne hagyja ki! Tovább gyűrűzik Gyurcsány adóbűnöző ügyvédjének szakvizsgabotránya

Az úgynevezett agresszív fajokra érdemes különösen odafigyelni, hiszen megfojtják a saját kertünkben termesztett növényeket is. Az alábbi útmutató segítségével a kár és a bosszúság is megelőzhető, könnyen felvehetjük a harcot gyomokkal.

Az egyik leggyakoribb a kiskertekben a pitypang. A pitypang igen megosztó. Vannak, akik gyomként tekintenek rá, sokan csodanövénynek tartják. A gyepre veszélyes lehet, mert a földön heverő levélró­zsák alatt a fűcsomók kipusztulnak. Mechanikusan a legcélszerűbb irtani, ásóval kell kiemelni, azonban fontos odafigyelni, hiszen a szétdarabolt gyökérből több növény lesz!

A tarackbúza is sok helyen jelen van, a kertek naposabb és árnyékosabb részein is jól érzi magát, sokan kiirthatatlan gyomnövényként tekintenek rá. Leginkább vastagabb fűszálakra hasonlít, virágai pedig búzaszerűek. A nedvesebb talajokból érdemes kézzel kihúzni, azonban figyelni kell arra, hogy a gyökér minden része el legyen távolítva.

Azután ott a legnagyobb ellenségünk, a parlagfű. A parlagfű sokak egyik legnagyobb ellensége, hiszen allergiás reakciókat idézhet elő. Magyarországon szinte bárhol megtalálható, leginkább a páfrányhoz hasonlít, a napfényt, a meleget és a csapadékot kedveli a legjobban, de kiváló a szárazságtűrése is, a talajra pedig viszonylag igénytelen. Eltávolításuk gondot okozhat, hiszen gyomirtóval sem lehet kiirtani, sőt, az is lényeges, hogy mikor kezdünk neki az irtásnak. Ha már csak pár tövet is észlelünk, el kell távolítani. A legjobb megoldás, ha kézzel kitépkedjük tövestül, arra azonban fontos odafigyelni, hogy kesztyűben végezzük ezt, hiszen kiütést is okozhat. (Forrás: agrarszektor.hu)