Lángospartival ért véget a nyelvi tábor

Amolyan szokásos vidámsággal teli napközis foglalkozásokat kínált a Pannon-iskola a fiataloknak, ám a jelentősége abban volt, hogy közben angol nyelven tanulhattak.

A Pannon Oktatási Központ egyik hagyománnyá vált programja az angol nyelvi tábor, amelynek szervezője, vezetője Fődiné Nyeste Erika volt, az intézmény felnőttképzési főelőadója. Mint azt lapunknak elmondta, idén kéthetes, napközi jellegű foglalkozásokat hirdettek meg. Akár az egyik, akár mindkét hét táborában részt vehettek az általános iskolák 10–15 éves diákjai. A tábor központi helyszíne a Pannon iskola volt.

Jellemzően 14 éves korig jelentkeznek a fiatalok. Vannak visszatérő diákok, sőt, olyan is volt, aki többször részt vett a táborban, aztán ebben az intézményben folytatta a középiskolai tanulmányait is, és most meg segítőként, közösségi szolgálat keretében van jelen. Ebbe a táborba nem szükséges a nyelvi előképzettség, hiszen a játékos foglalkozások során is könnyen tanulhatnak angolul a fiatalok.

Az első héten tizenöt táborozó volt, Lakk Norbert angol nyelvtanáruk vezetésével. Most az utolsó héten pedig tizenegy tanulóval töltötték a hétköznapokat Csányi-Egervári Marianna programjaival.

Mint azt Marianna vázolta, tematikusan szervezték a programokat, minden egyes napot más témakör köré építettek. Hétfőn például az állatok kapták a főszerepet: angol nyelvű állatmeséket néztek és kiválasztottak egy barátságról szóló mesét, amelynek előadására egész héten készültek. Kedden angolszász kultúrismereti nap volt, sok érdekességgel bővíthették ismereteiket a táborozók olyan országokról, ahol angol nyelven beszélnek. Szerdán az ételekről és italokról tanultak, amelyekről kvízeket tölthettek ki.

Csütörtökön egy igen aktuális esemény, az olimpia volt a fő téma, filmeket néztek az ötkarikás játékok történetéről, a sportágakról.

Minden egyes téma feldolgozása után plakátokat is készítettek a fiatalok, amiket az iskola aulájában helyeztek ki. Ezeket a szülők is megtekinthették a pénteki záró napon, amelyen a diákok előadták a mesejátékukat. Aztán egy lángos-partival, kötetlen beszélgetéssel, élménybeszámolóval zárhatták a tábort.

Mindennap más témakör kapott főszerepet a nyelvi táborban

Az angol nyelvű ismeretanyag mellett olyan játékos feladatokkal készültek a gyerekeknek mind a két hét során, mint például számháború, kézműveskedés, csillámtetkó, hajfonás, pólók batikolása (ez egy textilfestési technika, amivel egyedi alkotások készíthetők). Volt rendőrségi prevenciós előadás Kiss Dénes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság alosztályvezetőjének jóvoltából. Ellátogattak a Spartan Cheerleading Sportegyesület tagjai is a táborozókhoz: a látványos bemutató mellett természetesen kipróbálhatták a fiatalok ezt a sportágat is, ahogyan más sportolási lehetőségek is adottak volt számukra.

Kötetlen, vidám hangulatban teltek a tábori napok, a barátság jegyében, és persze annak érdekében, hogy élménydúsan és hasznosan töltsék az időt a gyerekek a nyári szünetben, fejlesztve ezzel angol nyelvi szókincsüket.