Kutya meleg van mostanság

Egy belvárosi körútra indultunk tegnap. Szerettük volna felmérni, hogy bár még nincs hőségriadó, miként frissíthetjük magunkat akár ivóvízzel, akár egy hűsítő kézmosással séta közben.

Nem azért választottuk a déli órákat, mert nincs sok sütnivalónk, hanem mert reméltük, hogy találkozni fogunk a főbb vizes állomásokon más városlakókkal.

Az egyetem előtti tér középen hatalmas szökőkút díszeleg. Ennek karbantartása, üzemeltetése a DVG Zrt.-hez tartozik. Működött minden berendezés, és épp erre vonult egy ifjú úszókból álló táborozócsoport is. A szökőkút hídján fel-fel törnek a vízsugarak, így igen mókás volt rajta végigjönniük.

Innen Somogyi József Öntelt mackójához igyekeztünk. Magányosan ücsörgött a szikrázó napsütésben a kultikus figura, és bár a szobor alján, a körmedencében volt víz, a mackót nem fröcskölte semmi.

Hosszabb útszakasz következett, a tűző napon végigsétáltunk a Vasmű úton. Nagy felüdülés volt megpillantani az Ibolya virágbolt előtti ivókutat. Gallai Andrea és Dósa Alexandra, a bolt két eladója, virágkötője örömmel mesélt nekünk arról, hogy népszerű a kút, sokan be is jönnek az üzletbe és rákérdeznek, hogy lehet-e inni belőle. Nagyon régóta rendelkezésre áll ez a köztéri kút városunkban: a virágboltot még 1989-ben építette a Palkovics család, és felajánlották, hogy az üzlet előtti területet rendbe teszik, valamint építenek egy ivókutat is. Friedrich Ferenc szobrászművész munkáját dicséri a kút és a körülötte lévő kompozíciók is, amelyeket 1991-ben adtak át. Működik a mai napig, a nyári időszak elején megnyitják a csapot, üzemel éjjel-nappal, és az üzlet munkatársai folyamatosan takarítják. Kicsivel arrébb csobbanásra csábító képet ad a Városháza téren lévő szökőkút. Ha valaki nem emlékezne rá, lakossági javaslatra hivatalosan Orgonasípnak nevezték el 2015-ben, jelképesen a medencéből feltörő víz­sugarak játéka miatt. Ott találkoztunk épp a Molnár családdal, Kinga és Laci Perkátáról jöttek aznap a városba a gyerekekkel. Linett, Benett és Nataniel lelkesen csodálták a szökőkút vizét. Mosolyogtak, kacagtak, ettől még üdítőbb volt a látvány.