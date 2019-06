Kutya meleg – óvjuk őket, mert kedvenceink ránk vannak utalva

Minden szezonban hallunk a forróság okozta balesetekről, amiket háziállataink, de főleg a kutyák szenvednek el. Hiába a sok preventív cikk és felhívás, sajnos nem minden kutyatulajdonos fogja fel a veszély igazi súlyát.

A harmadfokú hőségriasztás most már nincs érvényben, de az elmúlt napok extrém időjárása próbára tett embert és állatot egyaránt. Számos életmentő tanács van a kutyás gazdik számára, amit fontos lenne betartani. Nézzük, mire kell figyelnünk!

Séta korán, séta későn

A kutyák sajnos nem tudnak izzadni, verejtékezni csak talppárnájukon keresztül. Ezért is viselik nagyon nehezen a meleget, így a sétát kora reggelre időzítsük 8 óráig bezárólag, és az esti séta is lehetőleg 7 hét óra után történjen. Nap közben csupán egy rövid „mosdószünetet” iktassunk be nekik. Ne aggódjunk, ilyenkor kisebb a kutyák mozgásigénye, így ők sem vágynak a délután három órai labdázásra.

Forró betonon hasalok

Nemcsak a levegő, hanem a talaj hőmérsékletére is figyelmet kell fordítani. A kutyák talpa puha, bőre könnyen sérül. Bátran teszteljük magunkon talppal vagy tenyérrel, álljuk-e az aszfalt hőjét. Ha mi nem, akkor kutyánk sem fogja bírni. Füves, árnyékos útvonalat válasszunk, és kerüljük a forróságot felfogó felületeket. Séta után ellenőrizzük a talpacskákat, hiszen az óvintézkedések ellenére is történhet baleset.

Árnyék, víz, gödör

Ha kedvencünk udvarlakó, javasolt több tál vizet is elöl hagyni neki, és mindenképpen legyen árnyékos hely a számára. A frissen keletkezett gödrökért ne dorgáljuk meg őket, ezeket azért ássák, mert belefekve kiválóan tudnak hűsölni. Benti kutyusok esetén a besötétített szoba mellett résnyire maradjon nyitva az ablak, hogy az otthon hagyott kutyusnak kicsit járjon a levegő.

Autóban egy percet se!

Talán ez a legfontosabb mind közül, hiszen az autóban hagyott kutya van kitéve a legnagyobb veszélynek. Nem számít, hogy kenyérért ugrunk csak be a boltba, vagy leadjuk gyorsan a gyereket az oviba vagy csak egy csekket fizetünk be a postán: kutyát még lehúzott ablak és árnyékban történő parkolás mellett sem hagyhatunk bent a gépjárműben. Kinti 30 fokos hőmérséklet esetén az autó akár 70 fokra is felmelegedhet 10 perc alatt! Az állat perceken belül sokkos állapotba kerül, hőgutát kap és el is pusztulhat. Szerencsére van megoldás arra az esetre, ha ilyen bajba jutott kutyust találunk. A metódus a következő: a jármű gyengéd lökésével igyekezzünk beindítani a riasztórendszerét. Amennyiben egy bevásárlóközpont parkolójában vagyunk, mondassuk be előbb a személyzettel a hangosbemondóba a rendszámot. Ha ezek nem vezetnek sikerhez, készítsünk fotót az autóban rekedt kutyáról, majd legalább egy tanú jelenlétében akár be is törhetjük az ablakot, a kiszabadított kutyát pedig vizes ruhával hűtsük és itassuk meg. Arról, hogy ez az eljárás miként lehet szabályos, bővebb és pontos információkat a www.vigyelhaza.hu weboldalon találhatnak.