Kulcsi 24 órás horgászverseny

Augusztus 15-én reggel 8 órakor kezdődik a település Hullám utca alatti partszakaszán a felnőttek 24 órás horgászversenye.

A Kulcsi Horgász és Természetvédelmi Egyesület az idén már hatodik alkalommal szervezi meg a gyermekversenyt követően minden évben a felnőtt horgászok megmérettetését is.

A verseny a horgászhelyek kisorsolása után kezdődik, és augusztus 16-án, a zsákmány mérlegelése után, az eredmények kihirdetését követően, várhatóan délelőtt 9 óráig tart majd. A szabályok szerint kizárólag érvényes horgászengedéllyel vehetnek részt a megmérettetésre jelentkezők. A verseny részvételi díja fejenként 2000 forint, a jelentkezéseket augusztus 12-ig várják a szervezők a helyi horgászboltban.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon jó hangulat van a versenyen, így az indulók közül sokan már több éve törzsgárdás résztvevői a kulcsi 24 órás horgászversenynek. Most is, mint minden évben nagyon készül az egyesület a versenyre, hiszen ez a kulcsi Duna-part ünnepe is. A Horgászegyesületek Velence-tavi és Duna menti Szövetséggel együtt nagyon szépen rendbe tették, gyomtalanították, kitakarították a partszakaszt, így igazán élmény lesz a versengés. Jellemzően napközben nemcsak a vetélkedő horgászok, hanem a családjaik is a víz mellett töltik a napot. Sőt az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor sokan csak nézelődni is eljönnek a vízpartra, ezért különösen vidám hangulat kíséri a versenyt.

A kulcsi egyesület elnökének, Mérei Lajosnak a véleménye szerint idén különösen izgalmasnak ígérkezik a verseny, mert a hatalmas víz után most apadni kezdett a Duna, és a versenyre kicsit iszapos, de szinte ideális lesz. A jelentkezőkről annyit árult el a kulcsi horgászok első embere, hogy sok új névvel is találkozott a versenyzőtársak között, és több baráti társaság is jelezte indulási szándékát, ezért a jó hangulat idén is garantált lesz.

Minden horgászt zsíros kenyér reggelivel, marhapörkölttel és természetesen sok szeretettel várnak.