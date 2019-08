Még javában tart a nyár és a vakáció, ezért nem is szeretnénk ünneprontók lenni, de... lassan azért közelít a szeptember, az iskolakezdés ideje.

Félmillióval több tankönyvet rendeltek idén, mint tavaly, azok mégis 700 millióval kevesebbe kerültek a családoknak és a költségvetésnek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

Rétvári Bence azt mondta, a hét elején mind a 13 millió tankönyv megérkezett a raktárba, ahonnan augusztus végéig mintegy négyezer helyszínre szállítják ki azokat.Azáltal, hogy az állam átvette a tankönyvek fejlesztését, előállítását és kiszállítását, a tankönyvek garantáltan megérkeznek majd az intézményekbe az iskolakezdésig – emelte ki.

Kitért arra is, mielőtt a tankönyvek engedélyt kapnak, három éven keresztül pedagógusok próbálják ki azokat, ezzel is biztosítva, hogy jó minőségűek és jól használhatók legyenek.

Az alap tankönyvek mellett a nemzetiségi, sajátos nevelési igényű gyerekeknek gyártott, kis példányszámú könyvekre is energiát fordítottak, hogy azok is jó minőségben készüljenek el – tette hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy jövő szeptembertől minden köznevelésben tanuló 1.-12. évfolyamos diák ingyen kapja majd a tankönyveket használatra. Az ingyenes tankönyv többé nem szociális ellátás, hanem a családtámogatás része – hangsúlyozta.

Egyre több támogatást és segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez – mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke szombaton az M1 aktuális csatornának e témát feldolgozó műsorában.

Elsőtől kilencedik évfolya­mig ingyenes tankönyvet kapnak használatra a diákok, ami gyerekenként 10-12 ezer forint megtakarítást jelent.

Nagy segítség a családok számára, hogy a szeptemberi családtámogatásokat is korábban folyósítják, a családok már augusztus végén megkapják. Ezek mellett a helyi önkormányzat gyerekvédelmi kedvezménnyel támogathatja a családokat, a munkáltatók pedig a cafeteria keretein belül segíthetnek az iskolakezdésben – sorolta a lehetséges családtámogatási formákat Kardosné Gyurkó Katalin.

Beszélt arról is, hogy a NOE augusztus 1-jén egy áruházlánccal közösen tanszergyűjtési akciót indított. Az így adományokat szeptember elejéig várják a gyűjtésben részt vevő – a noe.hu honlapon megtalálható – huszonnégy áruház kijelölt gyűjtőhelyén. Tavaly az akció révén ezer családnak nyújtottak segítséget az iskolakezdéshez – ismertette.