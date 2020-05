Kopogtatók és padlódíszek vidám színekben

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás. Nos, a közmondás végződhetne, úgy is, hogy az már nagyon várta a tavaszt.

Most, hogy végre melegebbek a nappalok, és reggelente madárcsicsergésre ébredünk, körülöttünk mindenhol látszanak- – még az ablakból is – a természet ébredésének hamisítatlan jelei. Itt a tavasz.

Mint minden évszaknak, így a tavasznak is megvannak a maga díszei, amelyek segítségével akár a lakásunkba is becsempészhetjük a természetet néhány kreatív ötlet segítségével. Nem is gondolnánk, hogy különösebb anyagi ráfordítás nélkül is színesebbé, egyedibbé és különlegesebbé tehetjük otthonunkat. Dekorációnknak, ha azokat jó ízléssel válogattuk össze, pláne ha saját kezűleg készítettük, még a szomszédok is csodájára járnak majd (persze csak védőfelszerelésben).

Nem csak az elültetett virágok lehetne szépek, tegyünk a vázákba vágott virágokat is, de a fák virágos ágai is gyönyörűen mutatnak. Egy szépen elkészített ajtódísz láttán, amelyet néhány száz forintból elkészíthetünk, már a lépcsőházban, a lakásba lépés előtt jobb hangulatot teremthet. Az úgynevezett kopogtató díszek legtöbbje koszorú alapra készül, hiszen a kör forma (az élet körforgásával) már önmagában pozitív üzenetet hordoz. Most ragasszunk a koszorúra élénk színű, például sárgában, narancsban pompázó vidám virágokat, a tavaszt szimbolizáló motívumokat, szalagokat. Ha az alapanyaga nem szép, vagy nem illik a kompozícióba takarjuk el. Rafia vagy fonalak, csipkék ilyen célú felhasználása a virágkötészetben is alkalmazott fortély. Nem szokványos, de már az alap formája miatt is különleges lehet a kilincsre akasztható szatyorfüles dekoráció. Még mindig az ajtó előtt, de már a padlózaton helyet kaphatnak különböző téralkotó kompozíciók, amelyek kicsinyített másai díszíthetnek a lakás belsejében is a harmóniára törekvő dekoratőröknek. Jó alkotást kívánok!