Kis körkép a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac e heti felhozataláról

Esőisten siratja Mexikót. Passuth László kiváló regényének címét egy kicsit ráerőszakoljuk a dunaújvárosi piaci körképünkre, hiszen ezen a héten a hol beborult, hol kiderült, hol csepegett, hol nem időjárás alaposan befolyásolta az üzletmenetet. A szokásosnál kevesebb volt az árus és a vásárló egyaránt.

Ettől függetlenül érdemes volt kilátogatni a Piac térre, és szemlézni egy kicsit. Az elmúlt hetekhez képest az árukínálat nem nagyon változott, és az árak se. Az „alapélelmiszerek”, mint a burgonya, a hagyma, a paradicsom, paprika és a zöldségek most is megtalálhatóak voltak. Úgy tűnik, hogy a paprika és a paradicsom háromszáz és ötszáz forint közötti kilogrammos árnál stabilizálódott, és ugyanez mondható el a hagymáról és a krumpliról: kétszáz és háromszázötven forint között mozog az áruk.

Szőlőből leginkább bornak valót kaphatunk

A piacot az utóbbi hetekben uraló szilva visszavonulóban van, a mennyiség kevesebb, mint korábban, az ár 200 és 350 forint között mozog. Őszibarackból több van, ennek megfelelően az ára egy kicsit lement, átlagban hatszáz forintot kell adnunk a szép, jó minőségű portékáért.

Az idei ősz nem a szőlőé. Eddig is elég silány volt a kínálat, csemegét alig lehetett kapni, most pedig szinte már csak közepes minőségű borszőlő kapható, 400-600 forintért, ami ebben a kategóriában kimondottan drágának számít.

Ami feltűnő, hogy október közeledtéhez képest kevés az alma és a körte.

Sőt, a szakemberek azt mondják, körte nem is nagyon lesz az idén, ami nem jó hír, hiszen az utóbbi években az egyik legdrágább gyümölcsnek számított a körte, és a gyenge termés valószínűleg nem lefelé viszi majd az árakat.

Megjelent a cseresznyepaprika (900 forint/kilogramm), őrölni való viszont nincs. Az is igaz, hogy késztermékként kapható, vagyis őrölt pirospaprika van bőven. Bár érthetetlen módon mindenki nejlon-, vagy celofánzacskóban árulja, ami a halála a paprikának, hiszen elég csak egy fél órát a napon tartani a paprikát, és máris elvesztette minden erényét; az őrölt paprikát légmentesen, hűvös helyen, lehetőleg vászonzacskóban tároljuk, de a fémdoboz is megfelelő, az üvegedény kerülendő. (A tárolás miatt nagyobb mennyiségben nem érdemes váasárolni.)

Egyre több a méz, ezúttal repcemézet is találhattunk, ami annyiban különbözik a jól ismert virágmézektől, hogy krémszerű, lúgos és világos színű. Viszont mindenféle gyomorbántalmakra remek gyógyír lehet.