Kinizsi mindkét kezében egy-egy szablyát suhogtatott a csatában

Kenyérmezőnél ütközött meg 1479. október 13-án, Báthory István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán egyesült serege, valamint Isza bég portyázó török hada.

A csatában a Dél-Erdélyt pusztító török betolakodókat a magyarok teljesen szétverték. Kenyérmező Dél-Erdély területén, Királyföldön elhelyezkedő nagy kiterjedésű mező, amely Szászsebes és Szászváros között van. A mező egy sík, viszonylag termékeny terület, a Kárpátok havasai és a Maros folyó között terül el. Nevét a Kudzsiri patak régi Kenyér nevéről kapta.

Az előzmények

A nádorfehérvári ütközet után az Oszmán Birodalom hosszú ideig nem indított támadást Magyarország ellen. A Balkánon kialakult szandzsákok (kisebb török területi egység neve, jelentése zászló, a magyar vármegye megfelelője) bégjei azonban gyakran szerveztek portyázó hadjáratokat magyar területekre zsákmányszerzés céljából.

A török betörések ellen sokszor tehetetlennek bizonyult a kiépített határőr rendszer, ezért a trónra kerülő Hunyadi Mátyás megpróbált bizonyos ütközőzónákat kialakítani a Balkán félszigeten. Ezért vette be a boszniai Jajca (ma Jajce), illetve Zvornik várát, ami igencsak felbőszítette II. Meh­med szultánt, de a Velence ellen vívott háború nem tette számára lehetővé egy, a magyarok elleni komolyabb fellépést.

Mátyás azonban számított a török válaszlépésre, ezért készenlétben tartott egy sereget, amelynek vezetését Báthory István erdélyi vajdára és Kinizsi Pál délvidéki kapitányra bízta, de számított még Vuk Brankovics szerb vajda segítségére is.

1479 októberében Isza bég közel 20 ezer fős török serege, Basarab havasalföldi vajda segítségével a Lator folyón átkelve, átvonultak a Kárpátokon, és három nap alatt több száz erdélyi települést pusztítottak el. A bég egy török elöljáró, kisebb területek kormányzóinál magasabb, de a basáknál alacsonyabb rangú személyiség.

A kenyérmezei csata

A korábbi hadjáratok tapasztalatai nyomán Báthory vajda nem támadt azonnal a portyázó törökre, hanem kivárta, amíg az ellenség a rablásban elfárad. A lakosság nagy részét a környező hegyekbe menekítette, és Kenyér­mezőn várta a már hazakészülődő és komoly zsákmányt szerző oszmán sereget. A csata már megkezdődött, amikor Báthoryhoz csatlakozott Kinizsi Pál is a seregével, így egyesített erővel vágtak neki az összecsapásnak.

Isza bég vállalta a harcot, sőt maga vezette a török sereg centrumját, egyenesen Bá­thory ellen. Kinizsi a magyar jobbszárnyon harcolt Ali bég seregével, még a szerb Vuk Brankovics a balszárnyon csatázott Bali béggel.

Kezdetben, miután Báthory István leesett a lováról, az erdélyi csapat futásnak eredt, és úgy nézett ki a csata kimenetele, hogy a törökök győzni fognak. Egy Nagy Antal nevű közvitéz, viszont élete kockáztatásával kimenekítette Bá­thoryt a török gyűrűből, megakadályozva ezzel a magyar kudarcot. A Kinizsi ellen küzdő Ali bég gyáván megfutamodott, így Kinizsinek sikerül átcsoportosítani erejét és támadást indított a török centrum irányába. Kinizsi szokása szerint mindkét kezében egy hatalmas szablyát suhogtatott, úgy szórta a halált mindenfelé. Hatalmas ereje és szíve volt.

Legendák övezik élete útját

1494. november 24-én hunyt el Kinizsi Pál, Hunyadi Mátyás (ur. 1458–1490) legendás hadvezére, aki a monda szerint rendkívüli testi erejével keltette fel a király figyelmét. Kinizsi vakmerősége és kegyetlensége nyomán később számos népi legenda hősévé vált, a férfi ugyanakkor nem csak kiváló hadvezér, de bőkezű várúr is volt, aki két évtized alatt felvirágoztatta Nagyvázsonyt és környékét.

Bár Kinizsi életének első feléről a nép ajkán kelt legendáknak köszönhetően rengeteg információval rendelkezünk, hiteles források híján ezeket az adatokat igencsak óvatosan kell kezelnünk. A hős feltehetőleg az 1430-as években született, szűkebb pátriája azonban ismeretlen, ennek nyomán máig több település verseng azért, hogy Kinizsi Pált saját szülöttjének mondhassa: Nagyvázsonynál, Biharban és a Bánátban egyaránt előszeretettel mutogatják azt a malmot, ahol a rendkívüli erővel bíró molnárlegény állítólag malomkövön szolgálta fel a frissítőt Mátyás király – más mondák szerint Magyar Balázs – számára.

Győztes ütközet

Az ádáz küzdelemben maga Isza bég is súlyosan megsérült, ezt látva a török sereg megingott, majd nemsokára futásnak eredt. A török sereg mellett Basarab oláh csapata is teljesen megsemmisült.

A kenyérmezei ütközetben a történészek szerint a törökök több mint 6 ezer embert veszítettek, még a magyarok 3 ezret.

A megfutamodó oszmán sereg a foglyokat és zsákmányt hátrahagyva menekült a Kárpátok hágói felé, de a magyar lovasság utolérte és megsemmisítette.

A magyar megtorlástól csak azok a törökök menekülhettek meg, akikért később komoly váltságdíjat fizettek.

A győztes csata után állítólag a győztesek nagy ünnepséget rendeztek, ahol az elbeszélések alapján Kinizsi három törökkel ropta a táncát, mégpedig úgy, hogy két karjába és a foga között is tartott egy-egy török katonát.

A kenyérmezei diadal komoly fegyverténynek számított, mert azt követően a török betörések száma jelentősen lecsökkent.

A magyar győzelemnek gyorsan híre lett, és az egész keresztény világ ünnepelte, igaz komolyabb segítség ezután sem érkezett Európa nyugati részéből, hogy Magyarország kellőképpen védekezhessen az Oszmán Birodalommal szemben.

1478-ban nevezték ki a legendás Kinizsi Pált temesi ispánná

Az ispáni időszak

A magyar történelem egyik legismertebb hadvezére. Olyan hős, aki kiváló hadvezéri képessége, rendkívüli, legendás ereje és sorozatos győzelmei révén napjainkra legendává vált. Kinizsi hadvezérként élete során egyetlen csatát sem vesztett el, és ez az egész világon ritkaságszámba megy.

A néphagyomány szerint 1446 körül született egy Bihar megyei molnár fiaként. Hatalmas erejére felfigyelt Mátyás király is, és seregébe hívta, híres hadvezére Magyar Balázs kezei alá.

Kinizsi neve az 1468-as morvaországi hadjáratban lett ismert, a következő háborúkban pedig mindig ott harcolt Hunyadi Mátyás oldalán. Több lovagi tornán is győzött, harcmodora kitűnt, ellenségei rettegtek tőle, a király nagy becsben tartotta, és kitüntette bizalmával. Kinizsi az 1474-es boroszlói hadjáratban szerzett hatalmas érdemeket, miután Mátyás 11 ezer fős csapatát bekerítette egy 70 ezres cseh és lengyel sereg. Kinizsi katonáival az ellenség minden élelmiszerállományát elfogta, így a túlerőben lévő ellenfél a további harc feladásáról döntött.

Jelentős sikereket ért el az 1477-es osztrák háborúkban is, amiért Mátyás birtokkal jutalmazta, ekkor építette ki Kinizsi a nagyvázsonyi várat. Itt tartózkodott feleségével – aki Magyar Balázs leánya volt – és itt alapított pálos kolostort is.

1478-ban nevezték ki Kinizsi Pált temesi ispánná, így tíz vármegye katonai ereje felett rendelkezett. Ezt a tisztséget haláláig viselte.

