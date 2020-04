Kiberzsarolás áldozata lett az Ercsi Szakrendelő

Összeomlott az Ercsi Szakrendelő informatikai rendszere. A szakemberek eddigi tudása szerint nagyon komoly, úgynevezett cryptovírus támadás érte az intézmény rendszerét, de – hangsúlyozta Bukovi Mária igazgatónő -, a betegek adatai nem szivároghattak ki. Jelenleg is dolgoznak a megoldáson, addig pedig visszatértek az őskorba – papíralapon dolgoznak.

Múlt hét pénteken derült ki, hogy amikor be akarták kapcsolni a számítógépeket az Ercsi Szakrendelőben, nem indult a rendszer. Azonnal hívták az informatikai karbantartó céget, melynek munkatársai meg is kezdték a probléma felderítését. Ám hamar kiderült, hogy komolyabb a baj, vagyis egy olyan vírus támadta meg az egészségügyi szolgáltató rendszerét, amelynek elhárítása nem lesz könnyű feladat. Bukovi Mária, a rendelő ügyvezető igazgatója a Fejér Megyei Hírlapnak elmondta: cryptovírus áldozata lett az Ercsi Rendelő az informatikusok szerint, amelyet nagyon komoly, felkészült informatikai rendszerek sem mindig tudnak kivédeni.

Az igazgató a rendszerben tárolt betegadatok kapcsán azonban leszögezte: a szakértők szerint a páciensek TAJ számai és egyéb adatai nem kerülhettek ki a rendszerből, „csupán” a hozzáférés blokkolódott, az adatok titkosítottak lettek. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a pdf fájlokat nem érintette a támadás, így például az ilyen formában tárolt leletekhez továbbra is hozzáférnek, s ki tudják adni az érintetteknek. A rendelő ugyanis a koronavírus járvány idején is működik – igaz, csak sürgősségi ellátással, de fogadják a betegeket. A cryptovírus okozta fennakadás miatt azonban most ismét az „őskori” módszereket alkalmazzák: papíralapon dolgoznak, feljegyeznek mindent, a recepteket is így adják ki a betegeknek az orvosok.

– Ebben a nehéz időben is próbáljuk mindenáron fenntartani a rendeléseket, mert a koronavírus járvány által érintetteken kívül más betegek is vannak, akiknek ellátására van szükségük. Nem zártunk tehát be, ügyeletet tartunk. Elől úgynevezett triázs rendszert alakítottunk ki, ami azt jelenti, hogy a bejárathoz érkező betegeket először az itteni nővér látja, lázmérés, légúti panaszokkal kapcsolatos kikérdezés után irányítja az érkezőket a megfelelő rendelőbe, illetve segít az eligazodásban – mondja Bukovi Mária. Ercsi polgármestere is tud az esetről. A négy önkormányzat közös fenntartásában lévő rendelő most bajban van, mondja Szabó Tamás, aki ezért már segítséget is kért a térség országgyűlési képviselőitől, hogy megoldás születhessen az azóta is fennálló problémára.

Információink szerint egyébként egy olyan „zsarolóvírus” támadhatta meg a szakrendelő informatikai rendszerét, amely az adatokhoz való hozzáférés blokkolását követően levélben szólítja fel annak fenntartóját, hogy fizessen, s akkor feloldják a blokkolást. Ez persze sosem vezethet eredményre, így az önkormányzat nem is gondolkodott azon, hogy belemenjen egy ilyen kiberzsarolásba. Ellenben feljelentést tettek az ügyben. Ezért lapunk megkereste a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahol azt a tájékoztatást adták, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság az egészségügyi központ által tett feljelentés alapján, április 1-jén nyomozást rendelt el az ügyben az információs rendszer, vagy adat megsértése vétsége miatt.