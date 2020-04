Kézi lázmérők adományozása

A maszkokkal együtt, a település önkormányzata számos eszközt ajánlott fel olyan intézmények számára, akik Perkátát is ellátják, Perkátát is segítik.

Így 30 kézi lázmérőt vittek a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházba, ahol azokat a perkátai kötődésű Jobbágy igazgató Úr vette át. A kórháznak átadott kézi lázmérőkből átadnak az Országos Mentőszolgálat dunaújvárosi kollégáinak is. Ezt követően a Dunaújvárosi Egyetemen Melkovics János kollégiumvezetőnek 6 darabot adtak át, hiszen az intézményben kb. 60 kínai diák van most is, akik január-februárban a kínai koronavírus helyzet miatt nem tudtak hazamenni, most pedig a magyarországi miatt nem tudnak. 12 darab kézi lázmérőt adtak át a Dunaújvárosi Járáshivatal Népegészségügyi Osztályának, illetve 6-ot a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságnak. Emellett a helyi KMB-seknek és az Adonyi Rendőrőrsnek is juttattak.

A perkátai betegek legfontosabb ellátó helye az egészségügyi intézmény, ezért Dr. Kormos Zoltán háziorvosnak és munkatársainak, illetve a Védőnői Szolgálatnak védőruhákat, védőszemüvegeket, maszkokat és kesztyűket vittek, illetve kézi lázmérőket is. Lázmérőt a patikába és a fogászatra is adtak. A térség háziorvosainak és ügyeleteinek is adnak át kézi lázmérőket, hiszen számos ügyben együttműködnek, a Huaxiang adományának hála más településeknek és intézményeknek is tudnak segíteni.