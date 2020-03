Kétszázötven adag tarhonyás hús készült el

A Boldog Délután csapata, nevéhez méltóan tegnap délután a Corner Hotel és Kávézó mögötti parkolóban Boldog Délutánt szervezett.

A szervezők tarhonyás hússal, savanyúsággal és friss kenyérrel vártak mindenkit szeretettel.

A Boldog Délután csapata már korábban közölte, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzet ellenére megtartják az ételosztást. Azonban az új szituáció azt vonta magával, hogy egy kicsit másképpen rendezik meg, mint eddig.

Az étel elfogyasztására most helyben nem volt lehetőség, csak elvinni lehetett az előre elkészített, dobozolt ételt. Az egy fő által elvihető adagok mennyisége attól függött, hogy mennyien voltak az ételosztáson.

Mint mindig, most is nagy volt az érdeklődés, nem volt kevés segítőből sem.

Bartalos Norbert, a jótékonysági akciók egyik ötletgazdája elmondta, kétszázötven adag készült a Corner éttermében, amely Tóth Tibor séf nevéhez fűződik. A kenyeret Velencéről kapták, Hier Gergőtől, aki többmagvas, rendkívül egészséges, harminc kilogramm pékárut szállított Dunaújvárosba. Az ebéd utáni „desszertet”, az almát Palkovics Katalin ajánlotta fel.

– Nagy szerencsénk volt, hogy megtarthattuk a Boldog Délutánt, mert az eredeti dátumunk március 15. volt, de mivel most vasárnapra esik az ünnep, előrébb hoztuk az ételosztást. Tegnap azonban egy olyan kormányhatározat született, amely szerint száz fő felett szabadtéren sem lehetnek emberek rendezvényeken, tehát vasárnap elmaradt volna a Boldog Délután – tudtuk meg Bartalos Norberttől.

Legközelebb május elsején lesz Boldog Délután.