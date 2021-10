Kétségtelenül az ősz a legtökösebb évszakunk

Nincs mese, itt a tökszezon. Többféle megközelítésből is. Nem beszélünk az Egyesült Államokból átvett halloweenről, de nálunk is régi szokás töklámpát készíteni. Ilyenkor szép a lakásunkban a dísztökből való dekoráció, és ne feledkezzünk el a nagyon egészséges, finom, sütőtökből készült ételekről se.

Ezt ne hagyja ki! Révész Máriusz: tudatosan gerjeszthették a konfliktust 2006 őszén

A sütőtök kifejezéssel azokat a tökféléket illetik Magyarországon, amelyeket főképpen sütve fogyasztanak. A sütőtököket téli töknek is nevezik, ami kapcsolatban áll étkezési célú felhasználásukkal: a sütőtökök hosszú tenyész­idejű növény, és teljes (vagyis biológiai, és nem gazdasági) érettségükben takarítják be azokat ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. Ebben az értelemben tehát a sütőtök nem egyetlen tökfaj elnevezése, hanem gyűjtőnév.

Talán kevesen tudják, hogy a sütőtök nemcsak remek csemege, hanem gyakorlatilag gyógyszer is, ezt az egeszsegkaluuz.hu oldalról tudhatjuk. A sütőtök sokféle problémára nyújthat megoldást. Serkenti a máj működését, így kitűnő máj- és vesebetegségek esetén, remek hashajtó és béltisztító, ezért a böjtölés és méregtelenítő kúrák során is érdemes alkalmazni. Magas A-, B-, C- és E-vitamin-tartalmának köszönhetően az egyik legjobb megoldás az immunrendszer erősítésére. A legjobb ellenszere a megfázásos megbetegedéseknek, gyulladáscsökkentő és rákmegelőző hatása is van. Mint ahogy a legtöbb sárga zöldség vagy gyümölcs, így a sütőtök is gazdag béta-karotinban. A sütőtök igazi vitaminbomba, amelyet nemcsak belsőleg alkalmazhatunk, hanem a bőrünkre, hajunkra kenve is.

Végezetül lássunk egy hűsítő receptötletet, ami sütőtöklé almával. Hozzávalók: 1 közepes sütőtök, 1 egész citrom, 2 közepes alma, 1 lédús narancs, 1 grapefruit, méz. Mossa meg, vágja ketté a tököt, a magvait távolítsa el, majd kockázza fel és tegye főzővízbe. Közben vágja fel az alaposan megmosott almát, majd amikor a tök elkezd puhulni, adja hozzá az almát, főzze tovább, amíg minden meg nem puhul. Ha elkészült, egyszerűen turmixolja össze, majd a péphez öntse hozzá a kifacsart citrom, narancs és grapefruit levét, és ha szükséges, édesítse mézzel.