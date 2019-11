Két áfacsaló szervezetet kapcsolt le az adóhatóság

A hivatalos gumiabroncs-kereskedelmet folytató, illetve műanyag-granulátum értékesítésben is érdekelt társaságok alá céghálózatot építettek a csalók, hogy azt a látszatot keltsék, mintha a közvetlenül az EU területéről vásárolt gumiabroncsokat Magyarországon szerezték volna be. E módszerrel mentesítették magukat az áfafizetés alól. Így amellett, hogy jelentős haszonhoz jutottak, nagy versenyelőnyt is szereztek a legálisan működő kereskedőkkel szemben. A csaláshoz többszintű céghálózatot hoztak létre. A valótlan tartalmú számlák felhasználásával több mint 1 milliárd forint fizetendő áfát tüntettek el.

A NAV nyomozói nemzetközi akcióban számolták fel a két elkövetői kört. IT-szakemberek, járőrök és a NAV MERKUR bevetési egysége támogatásával 72 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat az országban, valamint a külföldi hatóságok bevonásával Szlovákiában, Németországban és Belgiumban. A nyomozók 14 gyanúsítottat hallgattak ki. Bankszámlákat, ingatlanokat, követeléseket zároltak, ingatlanokat és készpénzt foglaltak le másfél milliárd forintot meghaladó értékben.

A bűnszervezet tagjai közül 3 fő letartóztatásáról döntött a Székesfehérvári Járásbíróság. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.