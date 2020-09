Késsel fenyegette az eladót

Információink szerint késsel fenyegetett meg egy virágbolti eladót egy férfi Perkátán hétfőn.

Úgy tudjuk, a férfi azt nehezményezte, hogy nem az általa megrendelt koszorút készítették el egy temetésre, és a nála lévő szúróeszközzel beszorította a bolt tulajdonosát a pénztárgép mögé. A nő védekezésképpen visszaadta a koszorú árát a támadónak, aki el is tette az összeget és távozott. A helyszínen szemtanúk is voltak, akik a nő segítségére siettek és értesítették a rendőrséget. Arról is beszámoltak nekünk, hogy a támadót elfogták és előállították. Az ügy kapcsán a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy „a nevezett eset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja, erre való tekintettel bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni”.