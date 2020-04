Kerti hulladék és avarégetés Perkátán

A perkátai önkormányzati rendelet egy éven belül két időszakban, de meghatározott keretek közt ad lehetőséget a saját telken belüli kerti hulladék és avar égetésére. Mivel tavasszal márciustól – májusig van erre lehetőség, így 2020. március 6-tól már lehet ezzel a lehetőséggel élni, péntekenként 8-20 óra között, illetve szombatonként 8-12 óra között, amely idősávon belül a teljes eloltásról is gondoskodni kell. A kerti hulladék és avar égetése nem a kommunális hulladék megsemmisítését jelenti, illetve egyéb a tűzgyújtásra vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. A szabályok be nem tartása miatt a Katasztrófavédelemhez bejelentést lehet tenni. A mostani tavaszi időszakban két munkaszüneti napi is péntekre esik, mind Nagypéntek április 10-én, illetve Május 1-je is, ezeken a péntekeken is lehet kerti hulladékot és avart égetni.