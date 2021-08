Kánikulában különösen jól esik a mézédes hazai dinnye

Javában tart a dinnyeszezon, akcióznak az üzletek, egyre olcsóbb a gyümölcs, és pár hete a kánikulai időjárásra sem lehet panasz. Idén nagyon drága a barack, a szilva is, így idénygyümölcsként maradt a dinnye, aminek megfizethető az ára, és a melegben kiváló szomjoltó.

Nagyon drága a gyümölcs, így idén több dinnyét fogyasztunk, mondta egy középkorú hölgy a szekszárdi piacon. Bár ezzel a gyümölccsel meg az a baj, hogy nehéz hazacipelni, tette hozzá. Szerencsére dinnyéből van elég, bár az enyhe tavasz utáni hűvös, csapadékos május, majd a hirtelen meleg, a júliusi kánikula nem tett jót a növénynek.

Az elmúlt negyven évben ilyen rossz szezonban még nem volt részünk, mondták a termelők, akik hozzátették, az ország minden részén hasonló gondokkal küszködtek a dinnyetermelők.

– A dinnyetermesztés hosszú folyamat, már kora tavasszal elkezdődik a palántázással, majd fűteni kell a melegházat, hogy fejlődjön a növény, és minél korábban kerülhessen a piacra, mondta Bognár János, szedresi termelő, aki egyben a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének is tagja, sőt alelnöke is. Rengeteg munka, álmatlan éjszakák – éjszaka is fűteni kell, vagy éppen szellőztetni a fóliát – vannak benne, mire a növényen sok kis dinnye lesz. Közben az ember bizakodó, hogy van értelme a munkájának, aztán az időjárás közbeszólhat.

Akinek nagy a területe – márpedig dinnyével csak több hektáron érdemes foglalkozni –, annak segítségre is szüksége van, főleg szedéskor. Egyrészt nem könnyű olyan embereket találni, akik kora reggel szedik a földekről a többkilós dinnyéket, másrészt érteni is kell hozzá, hiszen nem lehet eszetlenül leszedni mind, ami az ember útjába kerül. A jó munkaerőt pedig meg is kell fizetni.

A vásárló viszont nem lehet csalódott, legtöbbször a gazdálkodó gondjairól, problémáiról nem tud. Érthető módon csak az a fontos a számára, hogy a pénzéért finom, érett dinnyét kapjon.

Bognár János elmondta, nagyon bíznak benne, hogy idén elhúzódik a szezon és minél tovább élvezhetik a fogyasztók a hazai dinnyét.