Kánikulában is egészségesen!

Nyár van, és több kánikulai napot is megéltünk már. Ilyenkor az ember enni is alig kíván. Mik az egészséges nyári étkezés szabályai? Erről kérdeztük Mészárosné Jaskó Enikő dietetikust.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Dunaújváros – A szakember elsőként a folyadékpótlást emelte ki. Nos, a nyári időszakban ennek még nagyobb jelentősége van, mivel az izzadás következtében több folyadékot adunk le. Emiatt a normális, napi 1,5-2 liter ajánlott mennyiség – ebbe beleszámít az ételeink folyadéktartalma is – 2,5-3 literre nő.

Alkoholt, kávét ne!

– Az elvesztett folyadék pótlására a legalkalmasabb a csapvíz vagy az ásványvíz, de mellette szóba jöhetnek a levesek, a zöldség- vagy a gyümölcslevek. Nyáron hajlamosak vagyunk az erősen hűtött italok fogyasztására, de ez nem jó megoldás, mert azok hirtelen csapódnak ki, néhány percen belül ki is izzadjuk a bevitt folyadékot – javasolta a dietetikus.

Néhány trükkel könnyűvé tehetők egyes ételek

A sima vizet is fel lehet dobni, hogy élvezetesebb legyen a fogyasztása. Adhatunk hozzá friss mentát, citromfüvet, citromkarikát, friss citromlevet vagy akár egy-két karika uborkát is. A koffein- és alkoholtartalmú italok viszont nem alkalmasak folyadékpótlásra. Az ellenjavallt kategóriába sorolhatók az édesítőszeres üdítők is, mivel az édesítőszerek – nátriumtartalmuk miatt – még szomjasabbá teszik az embert. A friss gyümölcsök viszont remek megoldást jelentenek a folyadékpótlásra, így például a görögdinnye, ami kötött formában viszi a vizet a szervezetbe, ezért tovább meg is marad benne. Ami az ásványvizet illeti, érdemes ezt is inni, hiszen az izzadással nemcsak folyadékot, hanem ásványi anyagokat is veszítünk.

Kevesebb kalória is elég

A kánikulában szervezetünk nagy energiákat fordít arra, hogy megakadályozza testünk túlhevülését, ezért nem jó ötlet hatalmas adag zsíros, nehéz ételek fogyasztásával terhelni, aminek emésztéséhez szintén rengeteg energiára van szükség. Ráadásul nyáron a szervezetnek a kalóriaigénye is kisebb. De akkor mit együnk?

– A száraz hüvelyesekből készült ételek nehezek, és a grillezéshez használt alapanyagokat is meg kell válogatni. A tarját és a kolbászt alacsonyabb zsírtartalmú húsokra, és párosítsuk azokat zöldséggel. Válasszunk csirke- vagy pulykahúst, halat, zsírszegény sajtot. A vörös húsok közül a malac és a borjú „belefér”, mert ezek könnyebben emészthetők. Krumpli és rizs helyett együnk grillezhető zöldségeket vagy friss salátát köretnek. Jobb, ha ellenállunk a csípős, túl fűszeres ételeknek is, amik fokozzák az izzadást, és ezáltal a folyadékvesztést – adott praktikus tanácsokat Mészárosné Jaskó Enikő.

Csak könnyedén!

Előkerült a sokat hangoztatott többször keveset elv is. Nem jó taktika, hogy a nagy melegben egész nap csak iszunk, de nem eszünk semmit, este aztán, amikor enyhül az idő, leülünk egy hatalmas vacsorához, mert megéheztünk. Reggel, amikor még hűvösebb van, fogyasszunk könnyű reggelit, délelőtt pedig bátran ehetünk gyümölcsöket! Délelőttre javasolhatók még a könnyű, gyümölcsös joghurtok vagy a kefir.

Ebédre kiválóan megfelelnek a vékony főzelékek – rántás helyett inkább habarjunk – valamilyen könnyű hús feltéttel, a hideg gyümölcslevesek – kevés cukorral, tejszín helyett tejjel vagy joghurttal sűrítve –, grillezett hal, párolt húsok, amelyek mellé kínálhatunk salátát, párolt vagy grillezett zöldségeket. Elkészíthetjük az idényjellegű zöldségek – tök, cukkini, karalábé, padlizsán – rakott vagy töltött verzióját, de hogy könnyebb legyen, disznóhús helyett használjunk darált csirkét, pulykát, illetve a 20 százalékos tejfölt is lecserélhetjük alacsonyabb zsírtartalmúra, esetleg kefirre, joghurtra.

Ha friss salátát készítünk, azt sem kell mindenképpen nehéz öntettel tálalni. Kiváló dresszing készíthető 3-4 evőkanál extraszűz olívaolaj, 2 evőkanál balzsamecet, 1-2 evőkanál frissen facsart citromlé, valamint só, bors felhasználásával.