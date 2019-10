Kamionosok és balerinák ropták

Hivatalosan is rudasosnak számítanak annak a négy, kilencedikes osztálynak a tagjai, akik a tegnap délutáni fergeteges hangulatú gólyaavatón kitartóan és hősiesen teljesítették a legmeredekebb feladatokat is.

A DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma az augusztust és a szeptembert a közösségépítésre fordítja – mondta Nagyné Fauszt Csilla tanárnő. Az elsősök a gólyatáborral indítanak, de van gólyafogadás és gólyafészek névre keresztelt program, az utolsó állomás azonban a gólyaavató. A buli zárásaként kapják meg az iskola formaruháját kiegészítő elemet, ettől lesznek igazi, vérbeli rudasosok a diákok.

A gólyaavatót hosszabb felkészülést igénylő feladatok előzik meg. A többi között egy osztálytánc, amihez megadott zenére és választható tematikában kell előadniuk egy saját maguk által megtervezett koreográfiát. Így láthattunk kamionosokat, hawaii táncosokat fűszoknyában, balerinákat és hastáncosokat is. A táncokban szerepelniük kellett az osztályfőnököknek is – ezt a 9. a például annyira komolyan vette, hogy a kötelező szám mellett egy ráadás táncra is bevonta Horváth István tanár urat.

Az előzetes feladatok között szerepelt még az osztályzászló készítése is, amit a kilencedikesek a fakultációjuk tükrében készítettek el.

A spontán humoros feladatokat az előző évi győztes osztály (már egy jó ideje a sporttagozatosok nyerik a gólyaavatókat) adta ki a gólyáknak, egyebek között betűtésztából kellett kirakniuk az iskola nevét, fokhagymával telepakolt szendvicset ettek időre, és megszámolták az iskola lépcsőit. A zsűri pontozott, és Szemenyei István igazgató szóban értékelt, nem kevés humort csempészve mondandójába.