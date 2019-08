Kalandtúra két keréken – remek élményekkel

Egyre több motoros kalandtúrázó kel útra manapság a Balkán irányába.

A közelmúltban egy barátjával pattant nyeregbe munkatársunk, Stoján Gábor, aki társával Drávaszabolcsnál lépte át a határt, majd némi horvátországi motorozás után Szarajevó felé vették az irányt. Bosznia-Hercegovina csodás tájai és szerpentinjei után következett az egyik legfontosabb célállomás, Montenegró, ott is az érintetlen természeti különlegességek sorát nyújtó Durmitor Nemzeti Park, majd a világon is egyedülállónak számító Tara kanyon. Innen Albánia felé kormányozták motorjaikat, a határ közelében található kicsiny hegyi falucska az „Albán-Alpok” emblematikus pontja, Theth felé. A jelentős történelmi múlttal rendelkező település hosszú évszázadokon keresztül szinte teljes egészében elszigetelt volt. Megközelítése még most is próbára teszi az utazókat.

– Fantasztikus motorozni a balkáni térségben. Az utak összességében jól járhatók, ám előfordul, hogy az aszfalt egyszer csak véget ér, és gyorsan alkalmazkodni kell a köves tájhoz. A szerpentineken bármikor felbukkanhatnak kisebb-nagyobb legelésző csordák – fogalmazott Stoján Gábor, aki elmondta, emlékezetes balkáni kalandozásuk során még útba ejtették a Kotori öblöt, majd Dubrovnik és Split érintésével Horvátországon keresztül indultak haza.