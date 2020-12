Jóságos Mikulás járta a mezőfalvi családokat

A mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében az idén különleges módon találkozhattak a gyerekek a nagyszakállúval és a manókkal.

Ötven családhoz látogatott el a Mikulás. Szombaton kora délután gyülekeztek a program résztvevői a mezőfalvi művelődési házban. A Mikulás szerepében Takler István, a manókat Nagy Csilla és Papp Márta Alíz alakította, Rudolf ruhájába pedig Ács Zsófi bújt bele. A csapat tagja volt még Csilla férje, aki a sofőri feladatokat látta el a projektben. Az indulás előtt lázas munka folyt a házban, hiszen a korábban összegyűjtött ajándékokat megfelelően és sorrendbe kellett rakni. Takler István alaposan megküzdött a ruhákkal, különösen a nagy has felrakása után vált nem kis mutatvánnyá a cipő bekötése. Meg is kérdeztük, miként érzi magát a Mikulásként?

– Nagyon felemelő érzés, hogy örömet szerezhetünk a gyerekeknek. Boldogan vállaljuk mindannyian a munkát, hiszen mindannyiunknak van családja, és tudjuk, mennyire fontos a gyerekek számára a Mikulás ünnepe. A ruha alatti meleggel meg majd megbirkózom hideg üdítők segítségével – mondta öltözés közben Mezőfalva alkalmi Mikulása.

– Nagyon nagy szeretettel készültünk – tették hozzá a manók: Nagy Csilla és Papp Márta Alíz. A két nap alatt összesen ötven családhoz látogatunk el. A vírusveszély miatt szigorúan csak a kerítésig, vagy az udvaron adjuk át a szülők által összekészített csomagokat. Óriási bennünk a szeretet, és ezt szeretnénk a Mikulás-napi ünnep alkalmával éreztetni a gyerekekkel. Ezért is vállaltuk a feladatot, mert úgy gondoltuk, ez a fránya vírus ne szúrjon már ki velünk, meg a gyerekekkel! Az akcióknak van egy különlegessége is. Előzetes bejelentés nélkül, meglepetésként meglátogatunk egy olyan családot is, ahol nemrég elhunyt az anyuka, és az apuka egyedül neveli két kiskorú gyermekét, igen szerény körülmények között. Természetesen ezt az ajándékot magunk készítettük össze számukra.

Mezőfalván tehát sok gyermek örülhet az idén is a Mikulásnak. A cikk végén azért még ideírnánk egy nagy köszönetet a csapatnak! Ők pedig nagyon köszönik a segítő felajánlásokat!