Jól sikerült gólyanapokat tartottak a héten a Hildben

A szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola és a szakképzési HÍD-program kilencedikesei is mind résztvevői voltak az egész héten át tartó Hild gólyanapoknak.

A sport- és ügyességi vetélkedők, zenés feladatok mind azt a célt szolgálják az iskolában, hogy a diákok közössége összekovácsolódjon.

A szervezés oroszlánrészét a felsőbb évfolyamok tanulói az osztályfőnökök segítségével végezték, az ötletadó főszervező feladatát pedig Pintérné Szatmári Angéla vállalta magára, de a szülői munkaközösség is kivette a részét a feladatokból. Ott jártunkkor éppen fittlabdával párban táncoltak az ügyes gólyák, úgy, hogy a labdát a hasuk között kellett tartani. Valaki kivárásra dolgozott és ritmusra bólogatott, de volt olyan pár, amely vicces koreográfiával kápráztatta el a Hild diák- és pedagógus-közönségét egyaránt. A szülők jóvoltából a szerencsések vattacukrot ehettek, sőt -sokunk gyerekkori álmát valóra váltva-akár el is készíthették maguknak.

A számtalan játék után méltónak ítéltettek a kilencedikesek és gólyaesküt tettek, ebben is volt vicces csavar.

Az iskola diákjai láthatóan nagyon jól érezték magukat a közösségteremtő programok során. Nem véletlen, hogy a rendezvénynek már hagyománya van és hosszú ideje már minden évben megrendezik az iskolában. A diákok, szülők és a tanárok is nagyon várják, hiszen ebben az időszakban alapozzák meg a kapcsolataikat, és ez kihatással van egész éves munkájukra is. Szeretetben, elfogadásban és vidámságban jó és érdemes dolgozni egész évben – fejtette ki véleményét Jankovicsné Grosz Melitta igazgatóhelyettes.