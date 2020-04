Jó lenne tovább örökíteni a hagyományokat

Ma is jó tudni az egyházi ünnepek rendjét, hogy az ember értsen dolgokat. A régi időkben már az alsó tagozatos gyerekek hittanórára jártak, a plébános tanította őket, hittankönyvből megtanulták a karácsony, a húsvét lényegét. Én most a mama elbeszélései alapján adom közre a régi idők ünnepeit.

Húsvét előtt, nagyszombaton a háziasszony megfőzte a sonkát, megfestette a tojást, előző nap kenyeret sütött. Készített kalácsot, piskótát, egyszerűbb süteményeket. Kocsonya is főt a fazékban. Késő délután a család ünneplőbe öltözött, és elindultak a feltámadás miséjére. Ilyenkor volt a tűzszentelés is. A húsvéti körmenet után a pap megszentelte a kosarakban hozott sonkát, tojást, kenyeret, ami azután a család ünnepi asztalára került. Mire hazaért a család a szentmiséről, a gyerekek által készített fészekben már ott volt a piros tojás. Nagy volt az öröm, még ha nem is értették, hogy bírta elhozni a nyuszi a sok tojást.

A tojásfestéknek is külön története van. Nem a boltban vették a festéket. Piros szín a krepp-papír leforrázásával készült. Lila szín a tintaceruza belsejéből kiszedett hegyből lett. A sárga színt pedig a vöröshagyma héjából készült főzet adta. A tojásokat beleforgatták a különböző színű festékbe, mikor megszáradt szalonnabőrrel átdörzsölték, amitől szép fényes lett.

Nagyszombati vacsorára körbeülte a család az asztalt. Friss kenyér, sonka, főtt tojás és torma volt a menü. Kellemes beszélgetéssel telt az este. Vasárnap ünnepi szentmisén vettek részt, a kismisén a felnőttek, a nagymisén a gyerekek. A húsvéti ebéd első fogása a tyúkleves volt. Ezután ha akadt a gazdának báránya, akkor abból készült finomra sült bárányborda. Vagy tyúkból, kakasból pörkölt nokedlival. Ebéd utáni hagyományként élt a rokonlátogatás. Nagyon összejártak a családok, szülőkhöz, testvérekhez, komákhoz.

A húsvéthétfő a locsolkodásról szólt. A gyerekek csapatosan kis kölnivízzel és locsolóverssel keresték fel a lányokat. A jutalom piros tojás volt, megkínálták őket süteménnyel, kaláccsal. Pár fillér is került a tarisznyába. A legények is elindultak a lányos házakhoz, ott már bizony vödörrel, a kútból mert vízzel ment a locsolkodás. Ma már, sajnos kevés helyen van jelen ez a népszokás, pedig át kellene adni gyerekeknek, unokáknak. Jó lenne, nem elfelejteni szüleink, nagyszüleink féltve őrzött hagyományait.

Kerlang Ferencné