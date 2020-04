Jó, ha két mosdó van egy fürdőszobában

Családi ház építésénél, lakás átalakítása során felmerül manapság a kérdés: a fürdőszobában csak egy mosdókagyló legyen vagy kettő?

A dupla mosdókagyló – főként a mai rohanó világban – nagyon praktikus. A fürdőszoba az egyik legfontosabb helyisége a lakásnak, pláne, ha csak egy van belőle, és azon kell osztozniuk a családtagoknak. Kérdés ilyenkor, hogy egy dupla mosdóval áthidalhatók-e az egyetlen fürdő okozta nehézségek. Vajon fogja-e valaha is egyszerre két ember használni azokat? Egyszerre tudunk-e fogat, vagy kezet mosni, hajat szárítani, készülődni? Ha igen, akkor vágjunk bele.

Akik rábólintanak arra, hogy a dupla megoldás a jobb, azok több kivitelezési ötlet közül választhatnak. A leginkább elterjedt megoldás, amikor egy hosszabb mosdószekrénybe szerelik a két mosdókagylót. Ez az egyik leg­praktikusabb megoldás, és talán a legolcsóbb is, hiszen csak szélesebb pultot kell készíttetni, vagy kiválasztani. A két kagyló ráadásul nem is ér össze rendszerint, így két ember kényelmesen készülhet mellette. Előfordulhat olyan elosztás is a fürdőszobáknál, hogy bár szeretnének kettes mosdót, azonban az egyetlen szabad falat ajtó osztja ketté. Ebben az esetben is valóra válhat a kívánság, azzal a különbséggel, hogy két szekrényre lesz szükség az ajtó mindkét oldalára. Sőt, akkor is kivitelezhető ez a verzió, ha csak egymásra merőleges falak mentén lenne hely a dupla mosdó beépítésére.

Óriási fürdőszoba esetén szigetszerűen is kialakíthatók a mosdók, igaz, a tükröket ekkor nélkülözni kell előlük és áthelyezni azokat a fürdő egy függőleges felületére.