Jelentős források a Fejér megyei településeknek

Nagy értékű támogatásokról adtak tájékoztatást pénteken délelőtt a megyeházán.

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként elmondta, hogy ezúttal több mint 3,5 milliárd forint összegben 23 település kap támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból, amelyek a pályázati kiírásban foglaltak szerint „Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztésekre” használhatók fel. Mindezen források felhasználásának célja a fejlesztések esetén a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Dr. Molnár Krisztián elmondta, ezek a források még a nemrég befejeződő 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusban megmaradt pénzeszközökből kerülnek a településekhez. Hozzátette, mivel Fejér megye a rábízott forrásokat jól használta fel, ezért plusz forrás lehetőségeket kértek és kaptak.

Mint megtudtuk, a plusz pénzt két nagy kalapba kérték, a települések igényeinek megfelelően. A legnagyobb igény a bölcsőde fejlesztésekre volt így nem is olyan régen több milliárdos nagyságrendben hirdettek csak a megyében ilyen jellegű fejlesztéseket. A másik kalapba is az került, amire a települési önkormányzatok nagy része azt mondta, hogy szükség van rá, ez pedig a felszíni csapadékvíz elvezetésének ügye, így eredetileg erre nyújtott be a megye 3 milliárdos költségigényt, amely a megnövekedett, szakmailag is alátámasztott indokok alapján több, mint 3.5 milliárdra emelkedett.

A 23 település közül a környező települések is jelentős összegeket kapnak. Kulcs 135 millió, Nagyvenyim 70 millió, Iváncsa szintén 70 millió, Rácalmás 38 millió és Kisapostag 35 millió forint TOP forráshoz juthat hozzá a Fejér Megyei Közgyűlés által kezelt forrásokból.