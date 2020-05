Játékszenvedély

Japánból érkező sajtóhírek szerint megüresedik a tokiói főügyészi állás, mert a posztot eddig betöltő Kurokava Hiromu távozni kényszerül. Mielőtt élesítenénk önéletrajzunkat, érdemes egy-két tanulságot megfogadnunk Kurokava balszerencsés történetéből. Először is, nem baj, ha évtizedes rabjai vagyunk a kínai dominóként is ismert madzsong játéknak, ám e szenvedélyünknek lehetőleg ne rendkívüli állapot, karantén idején hódoljunk. Ha mégis erre vetemedünk, legalább legyünk éberek: ne játsszunk pénzben és válogassuk meg jól bűnrészes partnereinket. Mint a hír is bizonyítja, újságírókkal madzsongozni nem éppen a titoktartás legfőbb záloga.