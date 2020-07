„Járványbúcsúztató” vasárnapi koncert

A Dél-Dunántúl zenei életében kiemelt helyen jegyzett pécsi Pannon Filharmonikusok kamarakoncertjét hallgathatta a dunaújvárosi közönség vasárnap délelőtt a a Krisztus király főtemplom, vagyis a dunaújvárosi római katolikus plébánia előtti II. János Pál Pápa téren.

A zenekar kezdeményezése tavaly ősszel kezdődött. A Kultúráért Felelős Államtitkárság által elindított pályázati program jelszava Kodály nyomán: Legyen a zene mindenkié! E jelmondatot követve a Pannon Filharmonikusok muzsikusaiból álló kamaraformációk minden hónapban ingyenes szabadtéri koncertet adnak a dél-dunántúli régió 24 városában, így nálunk is.

A járványbúcsúztatónak is nevezett koncertre a nagytemplom előtti téren szikrázó napsütésben került sor, a közönség jó részét ezúttal is a miséről távozók tették ki, de akadtak, akik a puszta zenei élmény miatt várakoztak a téren. A templom hűvöséből szemlélte és hallgatta a koncertet Baltási Nándor plébános is, aki maga is elkötelezett művészetkedvelő. Nem csoda hát, hogy befogadta a Pannon Filharmonikusok kezdeményezését.

A pazar felkészültségű trió, Hozbor Éva (fagott), Sóvári Zsuzsanna (fuvola) és Code­luppi-Szabó Gabriella (fuvola) könnyedebb, de értékes klasszikus zenei művek részleteit adta elő a félórás koncertműsorban Francois Devienne és Joseph Haydn művekből a közönség legnagyobb örömére.

Codeluppi-Szabó Gabriella elmondta, eléggé megviselte a zenekar tagjait, hogy három hónapig nem koncertezhettek, de szerencsére a zenekarvezető kitalálta, hogy szabadtéren azért muzsikálhatnának. Ennek megfelelően az elmúlt napokban – így szombaton este is a közösség erejét ünnepelte nyári szabadtéri koncertjeivel az első nyári „Szabad ég alatt” koncertjein a Pannon Filharmonikusok kamaraszimfonikus formációja könnyedebb, de értékes klasszikus zenei művekkel. A találkozásnak a Zsolnay Kulturális Negyed Piro­gránit udvara adott otthont Bogányi Tiborral, majd Gilbert Varga vezényletével. A fuvolista azt is elárulta, a zenekaron belül rendkívül nagy népszerűsége van ezeknek az ingyenes koncerteknek, ők hárman is nagyon szerencsésnek érezték magukat, hogy megkaphatták ezt a lehetőséget.

Legközelebb augusztus 29-én lesz egy ilyen alkalom Dunaújvárosban, a szombat esti hat órai mise után.