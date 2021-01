Január közepén nem nagyon pörög a piaci élet

Január közepe van, túljutottunk a decemberi nagy evéseken-ivásokon, ebből kiindulva a hatalmas bevásárlásokon is. Talán érdemes volt körülnézni a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon.

Elsőre feltűnt, hogy a legnagyobb forgalmat nem most bonyolítja le az „intézmény”. Több árussal is beszélve kiderült, hogy ez teljesen megszokott, januárban mindig többen vannak a portékájukat kínálók, mint a vásárlók. De mégis csak az elszánt, öreg motorosok próbálják kínálni terméküket, januárban még azokkal sem találkozhatunk, akik nélkül elképzelhetetlen a dunaújvárosi piac.

Ami viszont meglepő volt az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy minden karácsonyi „kellék” elfogyott. Néha még tavasz végén is vásárolhattunk szaloncukrot, most egy gramm nem sok, már annyi nem volt a piacon. Az egyik árus megdöbbentő adattal szolgált: csak ő 1500 kilo­gramm szaloncukrot adott el karácsony előtt.

Az árak stabilak, az új év sem okozott áremelkedést a dunaújvárosi piacon

De nézzük meg a klasszikusokat: továbbra is sok a zsákos áru, amivel bespájzolhatunk télire, vagyis most már a tél végére. A burgonya tizenöt kilogrammos zsákjáért 2600 forintot kérnek az árusok.

Alacsonyan tartja az árát a paprika és a paradicsom. Az előbbit már 390 forintért is megkaphatjuk kilónként, de az évszakhoz képest a paradicsom 650 kilogrammos ára sem vészes.

Szőlő és szilva továbbra is meglepően sok van, a szőlő 770 és 1400 forint között mozog, a szilva pedig 500 és 850 forint között. Télen általában az almából vásárolnak a legtöbbet az emberek (ha a gyümölcsökre gondolunk), mostanában 300 forinttól 460-ig vehetünk egy kilogrammot, minőségtől és fajtától függően, de az elmondható, a kínálattal nincsen gond.

Ami bizonyos, az árak nem emelkedtek, pedig az idősebb korosztály nagyon jól tudja, hogy volt olyan időszak, amikor január 1-jén igen komoly áremelkedést jelentett be az ország vezetése.