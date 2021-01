Ittas vezető az árokba kormányozta autóját, elkapták az adonyi banditákat

A mögöttünk hagyott hétvégén is akadt dolga a kéklámpásoknak

Nem múlik el nap, hogy a megyében ne történne valami, ami a kéklámpások beavatkozását kívánja. Szűkítve a kört, Dunaújvárosban, és a környéken is rendszeresen szükség van a rendőrségre. Alábbi összeállításunkban a hétvége rendőrségi híreit elevenítjük fel.

Még pénteken adtunk hírt arról a 36 éves férfiról, aki helyi kórházból tűnt el. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatásra tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A férfi eltűnésekor szürke melegítőt és szürke baseball sapkát viselt. Arról nem érkezett hír, hogy megtalálták volna, így aki bármit tud a férfi hollétéről vagy látta, az keresse a rendőrséget.

Szintén pénteken gyulladt ki egy ház Dunaföldváron. A tűzben szerencsére nem sérült meg senki.

Elfogták az adonyi ötöket. Arról az ötfős bűnbandáról van szó, akik is fenyegettek és raboltak. A csaknem egy éves történet szerint az ötös női tagja otthonába csalt egy ercsi illetőségű férfit, majd miután készpénzt követeltek a sértettől. A férfit meg is fenyegették, aki ennek hatására teljesítette a követelésüket.

Két héttel később újra megfenyegették a sértettet, ezúttal azonban saját lakásán, ahonnan különböző értéktárgyakat is eltulajdonítottak. A rendőrök most fejezték be az ügy vizsgálatát.

Szombaton egy dunaújvárosi illetőségű férfi Mezőfalván árokba vezette autóját. Emiatt természetesen elvették a jogosítványát és ittas vezetés miatt eljárást indítottak ellene.