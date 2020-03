Itt a tavasz, a jó idő és a kullancs szezon is

Csillogó napsütéses idő volt a hét végén és a hétfő is ilyen hetet ígér. Csodálatos lehetőség számunkra, hogy a szabad levegőn legyünk – és a vérszívóknak is, hogy áldozatokra találjanak. Már most számolni kell a kullancsveszéllyel.

Az idei tél volt a harmadik legmelegebb Magyarországon 1901 óta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérései alapján, a középhőmérséklet 2,68 Celsius-fok volt. Az enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásának – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán István, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.

A szakember szerint a talaj menti fagyok hiányával magyarázható az is, hogy a jelenlegi magyarországi kullancsállomány lényegesen nagyobb, mint volt akár tíz évvel ezelőtt. A kullancsoknál most indul a nagy tavaszi rajzás A kullancsoknál február végén, március elején elindul a nagy tavaszi rajzás, ami a kánikuláig tart, akkor elcsendesedik néhány hétre. De utána megkezdődik egy kisebb lefutású őszi rajzás, ami november végig tart. Ennek megfelelően a szakszövetség elnöke azt tanácsolja, hogy a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni, így az ébredő természet megcsodálására szervezett túráinkra vigyünk magunkkal kullancseltávolító eszközt is. Fontos, hogy minél előbb távolítsuk el a vérszívót, a fertőzésveszély ugyanis annál nagyobb, minél tovább marad az élősködő a bőrben. Érdemes magunkat, a gyermekeket és házi kedvenceket is rendszeresen átvizsgálni. Kenegetés, csavargatás nélkül fogjuk meg a szájszerve mögötti részen, és húzzuk ki. Ne aggódjunk, ha a feje beszakad, pár nap múlva magától kiesik. A szakértők arra is felhívják a figyelmünket, hogy nem csupán erdei kirándulásokon, hanem városi parkokban, a játszótéren vagy a kertünkben is találkozhatunk kullanccsal.