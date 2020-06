Ismét az működik az előjegyzési telefonszám a Szent Pantaleon Kórházban

Az intézmény teájékoztatása szerint június 25-étől ismét a megszokott módon, a járványügyi veszélyhelyzet előtt működött rend alapján kérhetők időpontok.

Mint ahogyan korábban is, néhány szakrendelés a saját telefonszámán hívható időpont kérés céljából, azonban a szakrendeléseink többségére a (25) 550-560-as telefonszámon kaphatnak előjegyzést.

Szakmai konzultáció céljából továbbra is hívhatóak közvetlenül a szakrendelések, mely telefonszámokról a kórház honlapján tájékozódhatnak a Betegellátás/Szakrendelések menüpont alatt, illetve a munkatársak is szívesen nyújtanak felvilágosítást az elérhetőségekről az 550-560-as telefonszámon. A honlapon található információkat folyamatosan frissítik.

A szakrendelésekre március 11-e előtt kiadott időpontok érvényüket veszítették