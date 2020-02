Iskolát építettek dunaújvárosi vállalkozók

A Renalpin Kft. és a Grabarics Kft. által kivitelezett fejlesztésben egy kétszintes épülettel gazdagodott a szakképzési centrum.

A szakképzésen keresztül biztosított a gyerekek jövője – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Kunszentmiklóson, ahol átadta a Kecskeméti Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája új főépületét, amit a dunaújvárosi illetőségű Renalpin Kft. és a Grabarics Kft. által kivitelezett.

Pölöskei Gáborné közölte: a szakképzést a gyorsan változó környezet komoly kihívások elé állítja, de rá is kényszeríti a jó válaszok megtalálására, így a fejlődésre.

Akik most jelentkeznek szakképzést biztosító intézménybe, többletlehetőségeket kapnak – utalt a helyettes államtitkár az új szakképzési törvényre.

Tanulmányuk elején nem szakmát tanulnak, hanem ágazati szintű képzést kapnak. Szakmát a tudás birtokában választanak majd – tette hozzá.

Pölöskei Gáborné beszélt az általános szakképzési ösztöndíj bevezetéséről is, amely eddig is elérhető volt a hiányszakmák esetében, de „ma már szinte minden szakma hiányszakma”.

A szakmák között nem lehet különbséget tenni, a gazdasági környezet fogja megtenni ezt – tette hozzá.

Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója ritka pillanatnak nevezte az új iskolaépület átadását, amely egyfajta „útjelző tábla”.

Azt mutatja, hogy jó úton halad az intézmény. A korszerű szakképzésre képes iskola növeli a város megtartó erejét és jól képzett munkaerőt biztosít a környékbeli cégeknek – tette hozzá.

Csaba Tünde tagintézményi vezető kiemelte: azért volt szükség a beruházásra, mert az két épület olyan rossz állapotban volt, hogy már a működést veszélyeztették.

A 700 millió forintos átfogó fejlesztéshez a kormány biztosított anyagi forrást. A felújítás két lépésben valósult meg: a helyi védettséget élvező iskolaépületet teljesen felújították, míg az egykori mozi épületét elbontották, helyén új főépület létesült.

Közölte, hogy a több mint ezer négyzetméteres új épület alsó szintjén természettudományos szertárak és szaktantermek, valamint egy nevelői szoba kapott helyet, az emeleten szaktantermek és irodák vannak.

Kunszentmiklóson a 19. század vége óta zajlott „tanoncképzés”. Eleinte a községi általános iskola épületében, 1945-1967 között pedig a református gimnázium régi épületében kaptak helyet a szakmunkástanulók. Ezután költözött az intézmény az egykori református internátus és a volt mozi épületébe, 1998-ban pedig felvette Virágh Gedeon nevét.

Vezető képünk illusztráció.