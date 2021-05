Ingatlanpiac: már érződik a kedvezmények összhatása a vásárlásoknál

Megtörténik, amire számítani lehetett az ingatlanpiacon. A januári nagy keresési forgalom után tavaszra az eladások számában is megjelent az emelkedési trend. Ez pedig áremelkedést is jelenthet – vélik az ingatlanbazar.hu portálnál.

Kiszámítható lett az első negyedév után a hazai ingatlanpiac. Az ok az eladási és a vásárlási kereslet emelkedése, amely – ahogy vártuk – egyszerre ígérkezik emelkedőnek.

A jelentős kormányzati otthonteremtési kedvezmények hatása megérkezett, mellette pedig érvényesül a 2020-ból örökölt, biztonságos lakókörnyezetet kereső Covid-hatás is. Idén háromszor-négyszer több az új építésű lakás, amelynek áfa- és illetékmentessége a jómódúbb vásárlói körnek kedvez. A csok, a babaváró hitel a használt lakások vásárlóinak hozta meg a kedvét.

Az Ingatlanbazár szerint – és ezt megerősítik az ingatlanértékesítési hálózatok jelentései is – még a várhatónál is többen fognak élni a kedvezményekkel. Emiatt nagyot lódult az eladási piac is, és már nem csak a fővárosban. A sok „gyorsan eladom, gyorsan megveszem” helyzet szüli az áremelkedést, amelyről az Ingatlanbazár partnereitől azt a visszajelzést kapja, hogy akár többéves lefolyású is lehet.

Az áremelkedést Ingatlanbazáréknál is szükséges ­rossznak fogják fel a hirtelen keresletemelkedés miatt, de akkora mértékű emelkedésre nem számítanak, hogy az – idővel – bedőlt hiteleket okozzon.

Mit és hol vesznek?

Az ingatlanban érdekelt többség nem fogja a korábbi évek kivárós taktikáját követni. A megyékben továbbra is a családi házas környékek és a nagyobb városokhoz közeli települések ingatlanjai keresettek.

Ugyanígy az új építésű ingatlanoknál, amelyek árát ugyan az építőanyagok és a munkaerő árának emelkedése is befolyásolja.

Az Ingatlanbazár szerint mindez meglátszik a kereséseken is. 2019-hez képest 42 százalékkal emelkedett a városok környékére indított keresések száma, az átlagos keresési sugár pedig a csok indulása óta először 30 kilométeren túlra tolódott ki. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek utáni, és az egyéb kedvezmények összevonásával az elérhető vidéket célozták meg. A megyeszékhelyeken ez fordított mozgást eredményezhet, a használt téglalakások kínálata nőhet meg, ha nincs csok-kedvezményünk és városi lakást keresünk, az Ingatlanbazár szerint ezt a kategóriát érdemes figyelni.

A kedvezmények hatása

A portálnak igaza lett, amikor már novemberben azt jósolta, hogy a kormányzati otthonteremtési kedvezmények összhatása miatt abbamarad az elmúlt évek kivárása. A jelek szerint nem is érdemes várni. A januári nagy keresési hullám után a látogatók hamarabb határozzák el magukat a vásárlásra. Ezért a jó tanács: ha még nem választottunk, készítsük el a tízes listánkat, és ne habozzunk az Ingatlanbazárt bemondva megkeresni egy professzionális ingatlanirodát.

Erre a célra a portálon használjuk a Kedvencek funkciót, amely megtartja a korábban választott ingatlanokat. A keresőknek soha jobbkor nem jöhet a Hirdetésfigyelő. Ezzel az eszközzel akár városrész-pontosságig naponta megkaphatjuk az aznapi friss ingatlanok listáját. Sokan azt a taktikát követik, hogy egy-egy minőséget kínáló ingatlaniroda kínálatát figyelik. Az Ingatlanbazáron erre is lehetőség van, ha a találati listák bármelyik hirdetésében az értékesítő iroda nevére kattintanak.

Mi legyen a taktikánk?

Amint megfelelő ingatlanra találtunk, hívjuk is azonnal. Legyen előttünk nyitva az Ingatlanbazár is, gyorsabban azonosítjuk a keresett hirdetést. Ha elmondjuk, hogy az Ingatlanbazárról jöttünk, bizalmat is keltünk.

Kis túlzással: tájékozódjunk alaposan a szomszéd kutya ugatási szokásaitól kezdve a tavaszi talajvizek állapotáig mindenről, tudjuk meg, kik lesznek a szomszédok, és ők hogyan érzik magukat – ezáltal fontos információkat gyűjthetünk be. Ha tényleg érdekel bennünket egy ingatlan, nézzük is meg!