Indul a vízitúrák szezonja

A járványhelyzet egyik hatása, hogy egyre többen nyaralnak, túráznak belföldön. Az előjelzések szerint az előttünk álló nyári hónapokban egyre népszerűbbek lesznek a nyílt vízi evezős túrák is. A Duna és mellékágai pedig számos egyedülálló élmény tartogatnak a felfedezőknek.

Mielőtt vízre szállnánk, nem árt tisztában lenni a törvényi kötelezőkkel, mint arra a Bejárható Magyarország Program is felhívja a figyelmet, a vízi közlekedés rendjéről szóló 2000. évi XLII. törvény, valamint a törvény 57/2011. (XI. 22.) NFM és 39/2003. (VI. 13.) GKM rendeleteinek mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat tartalmazza azokat az általános rendelkezéseket, valamint a vízi közlekedés során alkalmazandó táblákat, fény- és hangjelzéseket, amelyek a hajózásbiztonság alapvető garanciái.

Aki egyszer kipróbálja, az függő lesz

A legtöbben szervezett túra keretében szállnak vízre. A Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztálya is korábban megalapította túraszakágát, amely tavaly 8 túrát bonyolított le, közel 150 résztvevővel. A tavalyi túrákat áprilistól szeptemberig Jiling Krisztián vezette:

– Nekem az a tapasztalatom, aki egyszer eljött egy ilyen dunai túrára, az szinte azonnal függő lesz, vissza szeretne jönni. Napi szinten kapok megkereséseket, hogy mikor is indulunk újra. Tavaly a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályának égisze alatt nyolc remek túrát szerveztünk, kiváló hangulatban eljutottunk Rác­almásra, Kulcsra, Makádra, Tassra, sőt még a gemenci erdő mellékágai közül a leghosszabb és a legnagyobb kiterjedésűnek számító Rezéti-Duna mellékágra is. Összesen 146 folyamkilométert eveztünk, de egy-egy ilyen túra esetében a lényeg, hogy a résztvevők elsajátítsák az alapokat, megismerjék a természetet. Sokszor magam is elcsodálkozom, számos ismerősöm van, aki hiába él a Duna mentén, ám nem is ismeri a folyamot, közvetlen környezetét.

Jiling Krisztián – aki túravezetői engedéllyel is bír, és a rendszeresen vezet túrákat szerte az országban – lapunknak elmondta, ugyan már nem ő a túraszakág vezetője, ám részt vesz az egyesület munkájában, így reméli, júliusban újra indulhatnak a szervezett túrák, a már említett útvonalakon.