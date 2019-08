Igazi kánikula vár ránk a hétvégén

Az előrejelzések szerint a hétvégén – már péntekkel kezdődően – fokozódik a meleg, akár a 35 fokot is átléphetjük. Csapadék csak elvétve fordulhat elő, időnként élénk lehet a szél. Pénteken a reggeli órákban lehet néhol felhősebb az ég, délutánra mindenütt ragyogó napos lesz az idő. Említésre méltó csapadék sehol nem várható. Csak néhol északon élénkülhet meg a nyugatias szél.

28-34 fok közötti maximumokra számíthatunk

Szombaton még több napsütésre készülhetünk, 32-36 fokos meleg ígérkezik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat erre a napra, szinte az egész ország területére figyelmeztetést adott ki a hőség miatt.

Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, folytatódik a kánikula, 30-35 fokig melegszik a levegő. A Dunántúlon és északon is megerősödhet a sokfelé egyébként is élénk szél. Jövő hét elején várhatóan tovább fokozódik a forróság, de kedd, szerda magasságában ennek egy hidegfront vethet véget.