Idén már Márton-napi libuskát is választottak

Dunaújváros – A korábbi évekhez hasonlóan, a Márton-naphoz kapcsolódóan ezúttal is mozgalmas programcsomaggal várta a családokat szombaton délután a Munkásművelődési Központ. A libazsíros kenyérhez „extra feltét” is járt, a közös táncon pedig együtt mozdultak a résztvevők.

– Sorrendben ez volt a ­hetedik ilyen közösségi Márton-napunk az intézményben. Évről évre igyekszünk színesíteni a programkínálaton. Ezen a szombaton összességében öt helyszínen mintegy százötven résztvevőt fogadtunk. Jó volt látni, hogy beérett a célkitűzésünk: igazi családi nap lett az MMK Márton-napja. ­Apró újításokkal is próbálkoztunk. Például először választottunk Ludas Libuskáját is, Ludas Matyi párjául. A zsíros kenyér mellé némi lilahagyma is dukál, ám ettől sokan idegenkednek egy közösségi eseményen. Most rágót is kínáltunk a harapnivaló mellé, és a visszajelzésekből ­kiderült, remekül fogadták látogatóink mindezt – mondta el lapunknak a Munkásművelődési Központ igazgatója, Kováts Rózsa.