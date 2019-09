Hubay Miklós Elnémulás című drámáját mutatja be a Bartók

A Mosoly évadának kezdetén bemutatódömpinggel indít a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. A héten megkezdődtek Hubay Miklós Elnémulás című drámájának a próbái.

Őze Áron – aki rendezőként és díszlettervezőként is jegyzi majd a szeptember végén bemutatandó előadást – azon az állásponton van, hogy a 2020-as év különösen fontos a magyar nemzet életében, hiszen kereken száz esztendeje lesz annak, hogy Versailles-ban a nagyhatalmak aláírták a trianoni békediktátumot. Úgy látja, színházunk küldetéstudata szerint emlékeztetniük kell erre a sorsfordító és fájdalmas eseményre, és beszélniük kell a nép, a nemzet, a nyelv és a kultúra fontosságáról és megtartóerejéről. Hubay műve pedig jó alapot szolgáltat erre. Szereplők, Patrick: Ozsgyáni Mihály, Alle Luja: Kovács Vanda, Renegát: Géczi Zoltán. A megrendítően szép darab, a kis nemzetek nyelvéért érzett felelősség balladisztikusnak is mondható drámája. Az előadáshoz drámapedagógia foglalkozás is kapcsolódik majd.